В конце 2025 года жители Владимирской области стали активнее брать ипотеку, особенно семейную. По данным Банка России, в октябре-декабре выдача кредитов выросла почти в два раза по сравнению с

В конце 2025 года жители Владимирской области стали активнее брать ипотеку, особенно семейную. По данным Банка России, в октябре-декабре выдача кредитов выросла почти в два раза по сравнению с летом. Рост связан с изменениями в госпрограмме «Семейная ипотека». С февраля 2026 года оба супруга должны быть созаёмщиками, а повторно взять льготный кредит можно только после