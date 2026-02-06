Перед судом предстанет жительница Петушинского района. Гражданку обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Перед судом предстанет жительница Петушинского района. Гражданку обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл 6 ноября прошлого года. Следствие установило, что женщина распивала алкоголь в компании сожителя. Потерпевший попросил у обвиняемой денег, а когда та отказала, решил сам взять сбережения. Фигурантку подобное развитие событий не устроило, она схватила нож и дважды вонзила клинок мужчине в спину.«Свою вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала, указав на свою непричастность к нанесению телесных повреждений потерпевшему», — отмечается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.Уголовное дело передано в суд.