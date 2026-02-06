Перед судом предстанет житель Меленок. Гражданина обвиняют в приготовлении к даче взятки за совершение заведомо незаконного бездействия.

Перед судом предстанет житель Меленок. Гражданина обвиняют в приготовлении к даче взятки за совершение заведомо незаконного бездействия. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл 2 ноября прошлого года. Ночью сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением подозреваемого. В ходе проверки у водителя выявили и зафиксировали состояние опьянения.Фигурант попытался избежать наказания за пьяную езду. В служебной машине он настойчиво предлагал составлявшему протокол инспектору деньги. Молодой человек сулил и 40, и 50 тысяч рублей, и его не останавливали даже предупреждения стражей дорог о грозящей уголовной ответственности.«Вину в совершённом преступлении мужчина признал, написав явку с повинной. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.