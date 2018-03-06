Бывшее руководство банка Югра обвинило временную
администрацию в создании условий для отзыва лицензии у кредитной организации. Экс-председатель
правления банка Дмитрий Шиляев заявил, что управляющие в лице АСВ привели
размер капитала к отрицательному
значению.
Бывшее руководство банка "Югра" обвинило временную
администрацию в создании условий для отзыва лицензии у кредитной организации. Экс-председатель
правления банка Дмитрий Шиляев заявил, что управляющие в лице АСВ привели
размер капитала к отрицательному
значению.
Дмитрий Шиляев убежден, что под видом расчистки банковского
сектора от недобросовестных участников рынка, в отношении "Югры" были
совершены противоправные действия по рейдерской схеме захвата органов
управления и имущества банка. Банкир
сказал, что речь идет о внесении заведомо невыполнимого предписания ЦБ в
отношении банка.
"В нашем случае, речь шла о доначислении 13,4 миллиарда
рублей резервов за 15 часов. Но этого было недостаточно для отзыва лицензии. Мы
обвиняем временную администрацию в создании условий для отзыва лицензии",
– заявил Шиляев в интервью изданию .
По его словам, проведение бухгалтерских операций проведено с
игнорированием письменных возражений главного бухгалтера, с ее принуждением под
угрозами негативных последствий. Любой серьезный адвокат скажет, что здесь на
лицо факт злоупотребления должностными полномочиями, уверен Шиляев.
Он также напомнил, что приказы о введении временной
администрации и объявлении моратория на выплаты были изданы в нарушение
установленных законом процедур. "Любой человек и даже высококлассный
эксперт вам скажет, что все это невозможно выполнить за столько короткий срок",
– отметил один из бывших руководителей "Югры".
Напомним, временная администрация в лице Агентства по
страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тот
момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у
"Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону Центробанка. Однако
представители банка намерены продолжать борьбу.
Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 года
занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.