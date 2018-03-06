Бывшее руководство банка Югра обвинило временную администрацию в создании условий для отзыва лицензии у кредитной организации. Экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев заявил, что управляющие в лице АСВ привели размер капитала к отрицательному значению.

Бывшее руководство банка "Югра" обвинило временнуюадминистрацию в создании условий для отзыва лицензии у кредитной организации. Экс-председательправления банка Дмитрий Шиляев заявил, что управляющие в лице АСВ привелиразмер капитала к отрицательномузначению.Дмитрий Шиляев убежден, что под видом расчистки банковскогосектора от недобросовестных участников рынка, в отношении "Югры" былисовершены противоправные действия по рейдерской схеме захвата органовуправления и имущества банка. Банкирсказал, что речь идет о внесении заведомо невыполнимого предписания ЦБ вотношении банка."В нашем случае, речь шла о доначислении 13,4 миллиардарублей резервов за 15 часов. Но этого было недостаточно для отзыва лицензии. Мыобвиняем временную администрацию в создании условий для отзыва лицензии",– заявил Шиляев в интервью изданию .По его словам, проведение бухгалтерских операций проведено сигнорированием письменных возражений главного бухгалтера, с ее принуждением подугрозами негативных последствий. Любой серьезный адвокат скажет, что здесь налицо факт злоупотребления должностными полномочиями, уверен Шиляев.Он также напомнил, что приказы о введении временнойадминистрации и объявлении моратория на выплаты были изданы в нарушениеустановленных законом процедур. "Любой человек и даже высококлассныйэксперт вам скажет, что все это невозможно выполнить за столько короткий срок",– отметил один из бывших руководителей "Югры".Напомним, временная администрация в лице Агентства пострахованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тотмомент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у"Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону Центробанка. Однакопредставители банка намерены продолжать борьбу.Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 годазанимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.