Руководители столичной Госавтоинспекции совместно с Правительством Москвы организовали торжественное мероприятие, посвященное 45-летнему юбилею основания Отрядов юных инспекторов движения...

В Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве руководители столичной Госавтоинспекции совместно с Правительством Москвы организовали торжественное мероприятие, посвященное 45-летнему юбилею основания Отрядов юных инспекторов движения.История основания организации берет свое начало 6 марта 1973 года. Именно тогда постановлением ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства внутренних дел СССР и коллегии Министерства просвещения Советского Союза было утверждено Положение об отрядах юных инспекторов движения. Однако еще четырьмя годами ранее газета «Пионерская правда» совместно с Главным управлением ГАИ МВД СССР объявила Всесоюзную пионерскую игру «Светофор», в которой активное участие приняли школьники. Из их числа впоследствии и был сформирован первый отряд ЮИД. Сейчас юидовцы – это школьники, которые ведут активную работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди своих сверстников, проводят акции и флэшмобы, всячески помогают сотрудникам Госавтоинспекции в общем деле предотвращения дорожно-транспортных происшествий на улицах и дорогах, создают условия для воспитания у школьников правовой и гражданской грамотности, участвуют в слетах отрядов, конкурсах и соревнованиях агитбригад.В Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве собрались самые активные школьники из Отрядов юных инспекторов движения. У входа в здание для ребят была подготовлена выставка автотранспорта Госавтоинспекции. Инспекторы рассказали о технических возможностях служебного транспорта и разрешили ребятам посидеть за рулем полицейских автомобилей с включенными проблесковыми маячками и почувствовать себя настоящими стражами правопорядка.В холле Культурного центра юидовцев ждала выставка творчества учащихся московских школ. Детей впечатлили работы, иллюстрирующие правила безопасного поведения на проезжей части, в том числе зимой, когда на дорогах гололед. Также ребят заинтересовали рисунки – своеобразное наставление родителям, чьи детки любят активные игры во дворе. В новом ракурсе юные инспекторы движения увидели службу дорожной полиции во временном контрасте, где совершенно разные эпохи пересекаются в мельчайших деталях служебной деятельности.Рядом с выставкой рисунков расположилась еще одна экспозиция, которая заинтересовала по большей части мальчишек. Боевое оружие, защитные каски, бронежилеты нового поколения, прибор для измерения уровня тонировки автомобильных стекол и другие спецсредства, состоящие на вооружении Госавтоинспекции… Сотрудники ГИБДД рассказали ребятам о назначении и тактико-технических характеристиках автомата Калашникова. Дети под чутким руководством полицейских по очереди выполняли упражнение по неполной сборке-разборке пистолета Макарова. После юные гости отправились в зал, где госавтоинспекторы проводили интеллектуально-творческий мастер-класс. Школьники с воодушевлением участвовали в веселой и познавательной викторине «Цветик-семицветик», собирали кубик Рубика, состоящий из изображений дорожных знаков, раскрашивали ароматные имбирные пряники специальными пищевыми фломастерами и создавали аббревиатуру «ЮИД» при помощи ручки с трехмерным эффектом. Детей, переполненных положительными эмоциями, с сувенирами и хорошим настроением, пригласили на праздничный концерт.Открыл вечер заместитель начальника Управления ГИБДД г. Москвы полковник полиции Евгений Ефремов: «ЮИД – наши помощники в деле обеспечения безопасности дорожного движения. Мы гордимся вами!»От лица начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майора полиции Михаила Черникова слова признательности педагогическому составу Отрядов ЮИД выразил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Сергей Хранцкевич. Самым юным инспекторам он пожелал «яркой жизни и безопасных дорог». Присоединились к поздравлениям также первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Ансар Арифуллин, заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы Игорь Павлов, секретарь Общественного совета при Главном управлении МВД России по г. Москве Вадим Бреев.Праздничный концерт с песней «О России» открыл инспектор дорожно-патрульной службы 3-го Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе младший лейтенант полиции Максим Сидоров. Также для маленьких гостей и педагогов выступили молодые победители музыкальных конкурсов.Участники пилотажной группы водительского мастерства «Каскад» Управления столичной Госавтоинспекции старший инспектор ДПС капитан полиции Виктор Курбатов и инспектор дорожно-патрульной службы капитан полиции Михаил Овчаренко поздравили маленьких инспекторов с юбилеем, полицейские пожелали юидовцам и дальше следовать по выбранному пути и всегда следовать дорогой добра.Приятным сюрпризом для ребят стало выступление исполнителя патриотических песен, настоящего друга столичной Госавтоинспекции – Алексея Хворостяна. Кстати, совсем недавно в съемках музыкального клипа на песню Алексея «Боги дороги» активное участие приняли сотрудники дорожно-патрульной службы г. Москвы. Именно с этой знаковой композиции и началось выступление популярного певца.В знак крепкой дружбы сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения вручили детям и педагогам полезные подарки, а на улице юных инспекторов ожидало увлекательное завершение мероприятия – яркий и запоминающийся флешмоб: дети вместе с автоинспекторами запустили в небо пышное облако из воздушных шаров. В завершение теплой встречи школьники и сотрудники Госавтоинспекции г. Москвы сделали общее фото на память.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81