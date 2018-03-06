Весна – отличный повод поэкспериментировать. И лучший способ сделать это без вреда для внешности и кошелька – найти свежие идеи для макияжа к главному празднику весны.

Весна – отличный повод поэкспериментировать. И лучший способ сделать это без вреда для внешности и кошелька – найти свежие идеи для макияжа к главному празднику весны.Какой makeup способенвлюбить, вызвать чувство восхищения и сделать вас неотразимой, Dni.Ru рассказала beauty-эксперт иарт-директор школы-студии мейк-апа Artbanda Дарья Богатова.Совет #1. Для того, чтобы сделатьобраз более свежим и игривым, нанесите легкими похлопывающими движениямиперсиковый бальзам для губ на яблочки щек. Сегодня в моде нежные прозрачныетекстуры и монотонность, так что использовать одно средство в макияже губ искул – отличное решение. Чтобы придать лицу эффект "только с мороза",достаточно слегка нанести румяна на виски, кончик носа, краешек подбородка ипод яблочки щек – образ сразу станет очень "девичьим".Совет #2. Если перед нанесением тенейзакрасить веко белым карандашом, можно добиться более интенсивного цвета иравномерного распределения. В сезоне весна-лето 2018 в тренде остаются всеоттенки металлик, так что в макияже глаз предпочтение отдается насыщеннымкраскам, хаотичными мазками нанесенным на все подвижное веко.Совет #3. Быстро прокрасить межресничноепространство можно при помощи щипчиков для завивки ресниц – просто нанесите нанего карандаш для глаз и захватите реснички. Для более стойкого нанесения тушинанесите на первый слой пудру – и только затем покрывайте ресницы вторым слоемтуши. Таким образом вы убережете макияж глаз от следов и пятен.Совет #4. Светлые перламутровые тенивизуально придадут губам объема – стоит только нанести их под губной желобок.Этой весной главная тенденция в макияже губ – это неровные края и блеск, такчто никаких четко прорисованных контуров! Для интенсивного сияния губ слойматовой помады можно покрыть глянцевым блеском – макияж станет стойким и ярким.Совет #5. Хайлайтер по-прежнему лидирует среди must haveсредств для придания образу сияния и блеска. Крупные блестки и полупрозрачнаятекстура сделают тебя настоящей звездой вечеринки, а праймер сосветоотражающими частицами станет великолепной основой для вечернего макияжа.