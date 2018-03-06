Весна – отличный повод поэкспериментировать. И лучший способ сделать это без вреда для внешности и кошелька – найти свежие идеи для макияжа к главному празднику весны.
Весна – отличный повод поэкспериментировать. И лучший способ сделать это без вреда для внешности и кошелька – найти свежие идеи для макияжа к главному празднику весны.
Какой make
up способен
влюбить, вызвать чувство восхищения и сделать вас неотразимой, Dni.Ru рассказала beauty-эксперт и
арт-директор школы-студии мейк-апа Artbanda Дарья Богатова.
Совет #1. Для того, чтобы сделать
образ более свежим и игривым, нанесите легкими похлопывающими движениями
персиковый бальзам для губ на яблочки щек. Сегодня в моде нежные прозрачные
текстуры и монотонность, так что использовать одно средство в макияже губ и
скул – отличное решение. Чтобы придать лицу эффект "только с мороза",
достаточно слегка нанести румяна на виски, кончик носа, краешек подбородка и
под яблочки щек – образ сразу станет очень "девичьим".
Совет #2. Если перед нанесением теней
закрасить веко белым карандашом, можно добиться более интенсивного цвета и
равномерного распределения. В сезоне весна-лето 2018 в тренде остаются все
оттенки металлик, так что в макияже глаз предпочтение отдается насыщенным
краскам, хаотичными мазками нанесенным на все подвижное веко.
Совет #3. Быстро прокрасить межресничное
пространство можно при помощи щипчиков для завивки ресниц – просто нанесите на
него карандаш для глаз и захватите реснички. Для более стойкого нанесения туши
нанесите на первый слой пудру – и только затем покрывайте ресницы вторым слоем
туши. Таким образом вы убережете макияж глаз от следов и пятен.
Совет #4. Светлые перламутровые тени
визуально придадут губам объема – стоит только нанести их под губной желобок.
Этой весной главная тенденция в макияже губ – это неровные края и блеск, так
что никаких четко прорисованных контуров! Для интенсивного сияния губ слой
матовой помады можно покрыть глянцевым блеском – макияж станет стойким и ярким.
Совет #5. Хайлайтер по-прежнему лидирует среди must have
средств для придания образу сияния и блеска. Крупные блестки и полупрозрачная
текстура сделают тебя настоящей звездой вечеринки, а праймер со
светоотражающими частицами станет великолепной основой для вечернего макияжа.