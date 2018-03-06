Образ народного президента Павла Грудинина трещит по швам. Кроме тайных счетов и золотых слитках в швейцарских банках у претендента на высший государственный пост обнаружилась вторая семья.

Образ "народного президента" Павла Грудининатрещит по швам. Кроме тайных счетов и золотых слитках в швейцарских банках упретендента на высший государственный пост обнаружилась вторая семья."Клубничный король" скрывает связь с молодойженщиной, родившей ему двоих дочерей. Более 4 лет о существовании тайной семьине знала и законная супруга, Ирина Грудинина. Однако недавно истина все же всплыла.В начале года в сеть попало видео: кандидата в президентызасняли улетающим на отдых в компании миловидной дамы и двух девочек. Егоспутница, конечно, не 57-летняя Ирина Грудинина. По данным издания Super,сопровождала Павла Николаевича 32-летняя Ксения Кутюхина, когда-то работавшаяюристом в совхозе имени Ленина – том самом, в котором политик столь успешновыращивает клубнику.Будущая муза кандидата приехала в Москву из Пятигорска. Какпишет издание, здесь Ксения выучилась на юриста и пошла работать по специальностив известный подмосковный совхоз. С его директором девушка познакомилась накорпоративе. Вскоре к ней прилепилось прозвище "Ягодка": Ксения ушлас работы, переехала в пятикомнатную квартиру. Родила двух дочерей.В браке с Ириной (с которой, как утверждают предвыборныепроспекты, Грудинин прожил "душа в душу" 30 лет) у директора совхозауже было двое детей – так что он стал отцом четверых. Однако вторую семьюполитик успешно скрывал на протяжении четырех лет. Давать дочкам свою фамилию иотчество Грудинин категорически отказался. Однако в конце концов обманвскрылся. Жена пригрозила Павлу Николаевичу судом и разделом бизнеса. Будущийкандидат в президенты, опасаясь скандала и потери капитала, какое-то время ненавещал тайную семью.Позже Грудинин все же уговорил супругу разойтись безрегистрации развода. Однако в итоге, как рассказали изданию люди, знакомые сперипетиями личной жизни кандидата, он живет на две семьи. Чаще проводит время смолодой пассией – однако и первую супругу не забывает, периодически оставаясь унее ночевать.