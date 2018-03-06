Образ народного президента Павла Грудинина
трещит по швам. Кроме тайных счетов и золотых слитках в швейцарских банках у
претендента на высший государственный пост обнаружилась вторая семья.
Образ "народного президента" Павла Грудинина
трещит по швам. Кроме тайных счетов и золотых слитках в швейцарских банках у
претендента на высший государственный пост обнаружилась вторая семья.
"Клубничный король" скрывает связь с молодой
женщиной, родившей ему двоих дочерей. Более 4 лет о существовании тайной семьи
не знала и законная супруга, Ирина Грудинина. Однако недавно истина все же всплыла.
В начале года в сеть попало видео: кандидата в президенты
засняли улетающим на отдых в компании миловидной дамы и двух девочек. Его
спутница, конечно, не 57-летняя Ирина Грудинина. По данным издания Super,
сопровождала Павла Николаевича 32-летняя Ксения Кутюхина, когда-то работавшая
юристом в совхозе имени Ленина – том самом, в котором политик столь успешно
выращивает клубнику.
Будущая муза кандидата приехала в Москву из Пятигорска. Как
пишет издание, здесь Ксения выучилась на юриста и пошла работать по специальности
в известный подмосковный совхоз. С его директором девушка познакомилась на
корпоративе. Вскоре к ней прилепилось прозвище "Ягодка": Ксения ушла
с работы, переехала в пятикомнатную квартиру. Родила двух дочерей.
В браке с Ириной (с которой, как утверждают предвыборные
проспекты, Грудинин прожил "душа в душу" 30 лет) у директора совхоза
уже было двое детей – так что он стал отцом четверых. Однако вторую семью
политик успешно скрывал на протяжении четырех лет. Давать дочкам свою фамилию и
отчество Грудинин категорически отказался. Однако в конце концов обман
вскрылся. Жена пригрозила Павлу Николаевичу судом и разделом бизнеса. Будущий
кандидат в президенты, опасаясь скандала и потери капитала, какое-то время не
навещал тайную семью.
Позже Грудинин все же уговорил супругу разойтись без
регистрации развода. Однако в итоге, как рассказали изданию люди, знакомые с
перипетиями личной жизни кандидата, он живет на две семьи. Чаще проводит время с
молодой пассией – однако и первую супругу не забывает, периодически оставаясь у
нее ночевать.