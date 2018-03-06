82 процента американцев считают, что разработка КНДР ядерного оружия представляет угрозу жизненным интересам Соединенных Штатов Америки в настоящее время и на ближайшие 10 лет.

82 процента американцев считают, что разработка КНДР ядерного оружия представляет угрозу жизненным интересам Соединенных Штатов Америки в настоящее время и на ближайшие 10 лет. Такой вывод сделан по результатам общенационального опроса общественного мнения, который провела социологическая служба Gallup.Главными угрозами граждане США также считают кибертерроризм (в частности – использование компьютерных сетей для того, чтобы посеять страх и хаос в обществе) – 81 процент опрошенных, международный терроризм – 75 процентов и большое число эмигрантов, которые перебираются в США, — 39 процентов респондентов.В качестве угрозы жизненным интересам США 40 процентов участников опроса называли возрастающую экономическую мощь Китая. При этом 45 процентов полагают, что эта угроза не главная, хотя и существенная.48 процентов респондентов отнесли к категории "существенной угрозы" также конфликт между Израилем и палестинцами. По мнению 36 процентов опрошенных, этот конфликт угрожает жизненным интересам Соединенных Штатов.Исследование проводилось в период с 1 по 10 февраля текущего года. В нем участвовали более 1 тысячи американцев. Погрешность не превышает 4 процента, передает ТАСС.