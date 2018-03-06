Башкирка разгромила свою машину на глазах у полицейских. Видео этого
странного случая попало в Сеть.
Башкирка разгромила свою машину на глазах у полицейских. Видео этого
странного случая попало в Сеть.
В Стерлитамаке сотрудники ДПС остановили подозрительно двигающийся
автомобиль, за рулем оказалась женщина. Инспекторам показалось, что автоледи на
легковушке была пьяна. Вызвали эвакуатор. Когда даму попросили выйти из машины,
та недолго думая схватила топор и начала громить свою же машину, сообщает сайт .
В ярости неизвестная разбивала стекла, рубила обшивку, царапала
руль и не обращала внимания на инспекторов. Все это время в машине находился
ошарашенный ребенок. Немного остыв дама спокойно забрала свои вещи и вышла.
Но уйти далеко ей не дали сотрудники полиции. Ехать в отделение нарушительница
не желала, поэтому в полицейский автомобиль ее пришлось усадить насильно.Видео инцидента засняли случайные прохожие и сами
сотрудники дорожной полиции.