Башкирка разгромила свою машину на глазах у полицейских. Видео этого странного случая попало в Сеть.

Башкирка разгромила свою машину на глазах у полицейских. Видео этогостранного случая попало в Сеть.В Стерлитамаке сотрудники ДПС остановили подозрительно двигающийсяавтомобиль, за рулем оказалась женщина. Инспекторам показалось, что автоледи налегковушке была пьяна. Вызвали эвакуатор. Когда даму попросили выйти из машины,та недолго думая схватила топор и начала громить свою же машину, сообщает сайт .В ярости неизвестная разбивала стекла, рубила обшивку, царапаларуль и не обращала внимания на инспекторов. Все это время в машине находилсяошарашенный ребенок. Немного остыв дама спокойно забрала свои вещи и вышла.Но уйти далеко ей не дали сотрудники полиции. Ехать в отделение нарушительницане желала, поэтому в полицейский автомобиль ее пришлось усадить насильно.Видео инцидента засняли случайные прохожие и самисотрудники дорожной полиции.