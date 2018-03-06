В среду, 14 марта, Ансамбль солистов Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана в Соборной палате (Лихов переулок, 6) сыграет знаменитую серию сочинений, созданных Иоганном Себастьяном Бахом для маркграфа Христиана Людвига Бранденбургского.

В среду, 14 марта, Ансамбль солистов Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана в Соборной палате (Лихов переулок, 6) сыграет знаменитую серию сочинений, созданных Иоганном Себастьяном Бахом для маркграфа Христиана Людвига Бранденбургского.Камерный ансамбль артистов МГАСО и 22 солиста, включая исполнителей на таких редких инструментах, как скрипка-пикколо и виола да гамба, представят свою уникальную трактовку Бранденбургского цикла.Шесть Бранденбургских концертов признаны самым широким и совершенным выражением баховского оркестрового стиля. Жанровый облик, решения, инструментальные составы разнообразны, необычны. Состав ансамбля то более оркестровый (в первом), то совсем камерный (в шестом). В музыке господствуют мажорные тональности и светлые, ясные тембры. Состязания солистов и аккомпанемента, а тем более — солистов между собою — веселы, временами юмористичны и всегда артистически-умны.Значение Бранденбургских концертов, помимо их неувядаемой, вечно молодой поэтической красоты, заключается в огромной роли, какую они сыграли в истории музыкального искусства. На пути, ведущем от инструментальной музыки начала XVIII века к симфониям венских классиков, этот прославленный опус, с его образным строем и многогранным развитием, синтезирующим приемы эстетически-совершеннейших жанров эпохи, — знаменательный этап.Первое отделение: Иоганн Себастьян Бах, Бранденбургский концерт № 1 фа мажор, Бранденбургский концерт № 2 фа мажор, Бранденбургский концерт № 3 соль мажор.Второе отделение: Иоганн Себастьян Бах, Бранденбургский концерт № 4 соль мажор, Бранденбургский концерт № 5 ре мажор, Бранденбургский концерт № 6 си-бемоль мажор.Начало концерта – в 19:00, 14 марта, Соборная палата, Москва.