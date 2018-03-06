Интересное положение певицы уже трудно скрыть. Теперь папарацци пытаются снять ее округлившийся живот.

Интересное положение певицы уже трудно скрыть. Теперь папарацци пытаются снять ее округлившийся живот.Меломаны и артисты стоят на ушах – 35-летняя Светлана Лобода ждет ребенка от 57-летнего лидера культовой группы RammsteinТилля Линдеманна.Он трижды был женат и имеет двух взрослых дочерей. Последний его роман с немецкой актрисой Софией Томаллой закончился разрывом.Сама артистка никаких комментариев на эту тему пока не дает. Но ее окружение в ответ на прямой вопрос корреспондента Dni.Ru факт беременности артистки отрицать не стало. Говорят, что певица уже даже не может спокойно выйти из до, поскольку папарацци то и дело пытаются снять ее живот и разглядеть, округлился ли он. Поэтому артистка вынуждена скрываться за просторными пиджаками и блузками. Она тяжело переносит такое внимание сплетников, потому что не хотела привлекать внимание к своей частной жизни.А Лолита возмущена, что о беременности подруги узнала только от журналистов. На своей странице в социальной сети Instagram Милявская опубликовала посвященный этому событию ролик. "Стою, смотрю на банку с черной икрой и думаю: мне уже икра не нужна, мне она не поможет. Метать икру не мне. , – начала Лолита. – Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да еще от любимого всеми мужика – от Тиля! – только из желтой прессы?! Ты меня прости, но, видимо, икру придется съесть мне – не забеременею, но хотя бы белок будет в норме".Напомним, что о близких отношениях Лободы и Линдеманна стало известно летом 2017 года на фестивале "Жара" в Баку. Линдеманн активно ухаживал за артисткой, на всех вечеринках они сидели вместе и музыкант, не стесняясь камер, целовал и обнимал звезду".