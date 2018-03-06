Ростовские приставы-взяточники, скандал в детском саду Челябинска, врезавшаяся в уфимский планетарий лошадь и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Ростовские приставы-взяточники, скандал в детском саду Челябинска, врезавшаяся в уфимский планетарий лошадь и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.В Канавинском районе НижнегоНовгорода 11-летний школьник попал под колеса автобуса, сообщает ДТП произошло наМосковском шоссе. Ребенок находился без сопровождения взрослых. Егогоспитализировали с травмами.Студентке омской медицинской академии грозитнаказание вплоть до 8 лет колонии за взятку преподавателю, пишет Известно, что 9 октября 2017 года девушка,которая три раза не смогла сдать экзамен по фармакологии, попыталась передать педагогу50 тысяч рублей, чтобы получить положительную оценку. Однако экзаменатор нестал брать деньги, а сообщил об этом правоохранителям, которые и зафиксироваливесь процесс.Приставы города АксайРостовской области задержаны за взятку в 250 тысяч рублей, передает Пока подозреваемыепока находятся на свободе, так как дело еще не возбудили. "Приставу грозит1,5 года, а заместителю по исполнению пять лет тюрьмы по статье о взятке",– уточнил начальник региональной службы приставов Юрий Рыбакин.По информации в детском садуЧелябинска воспитательница обзываладетей и запирала их в темной комнате. Родители малышей составили коллективноезаявление в прокуратуру, жалуясь на жесткость сотрудника учреждения поотношению к дошкольникам. По их словам, детей за непослушание заставлялимыть полы или называли обидными словами. Якобы, один раз воспитательница заставиламалыша съесть собственную рвоту после того, как его вырвало за обедом. Воспитателяотстранили от работы и провели служебную проверку. Но случаи жестокогообращения с детьми не подтвердились, заведующая сообщила, что дети выдумалиобвинения в адрес воспитателя. В ситуации предстоит разбираться сотрудникампрокуратуры.В казанском сквере имени Баки Урманче скончался турист из Израиля, передает Предварительно, 56-летнему мужчинестало плохо в отеле, поэтому он решил выйти на улицу, думая, что там ем станетлегче. Однако там он потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, котораяприбыла за четыре минуты, но путешественника спасти не удалось.ЖительницаТюмени организовала в своей квартире притон для наркоманов, сообщает 34-летняяженщина употребляет наркотики с2000 года. Чтобы обеспечить себя дозой, она с декабря 2017 года стала пускать всвою квартиру других наркозависимых. Против тюменки возбуждено уголовное дело.Чиновников через суд обязали выделить школе в Омской области деньгина новую посуду, передаетОна не соответствовала нормам санпин – была с трещинами исколами. Представители образовательного учреждения известили судебных приставово получении средств от администрации района и о том, что новые кружки и тарелкиуже закуплены.Бомж из Магнитогорска, укравший у жителя Воткинска 54,3 тысячи рублей, потратил деньгина одежду и развлечения, сообщаетВыяснилось, чтопотерпевший сам пригласил к себе домой обвиняемого, чтобы выпить. Спустянекоторое время он попросил гостя сходить в магазин и дал ему банковскую картуи назвал пин-код. Мужчина снял с карточки все деньги и обратно не вернулся. Бездомногоудалось задержать. Часть приобретенных им вещей была изъята. Возбужденоуголовное дело, за кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.В волгоградскую колонию №9пытались перебросить более 20 мобильников, пишет портал 6 марта сотрудникиоперативного отдела учреждения заметили возле стен объекта подозрительногомолодого человека. У него было обнаружено изъято шесть свертков, в которыхнаходилось 22 сотовых телефона, два зарядных устройства и наушники. В отношении задержанного уже составленадминистративный протокол. Теперьего ждет крупный денежный штраф.В Уфе испуганная лошадь с людьми врезалась впланетарий в парке имени Гафури, передает Пострадалинесколько подростков, которые выпали из саней. Через несколько минутстолкновение повторилось.В Уфе осужден адвокатза обман свидетеля по уголовному делу, сообщает Он признанвиновным в совершении покушения на хищение чужого имущества с причинениемзначительного ущерба гражданину. Подсудимый был представителем потерпевших вуголовном деле по обвинению экс-председателей ЖСК "Дуслык-строй". В декабре2016 года обвиняемый встретился с со свидетелем по данному делу и сообщил ему,что за денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей он, якобы, может помочьв непривлечении председателя ЖСК к уголовной ответственности. Со словобвиняемого, эти деньги будут переданы следователю, ведущему дело. При этомследователь ничего не знал об умысле адвоката. Суд назначил злоумышленникунаказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком тригода. Также осужденный не может заниматься юридической деятельностью в течениетрех лет.