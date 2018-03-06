Российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила приобрести дом в Испании для своей мамы. Девушка подбирает недвижимость на берегу моря.
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила приобрести дом в Испании для своей мамы. Девушка подбирает недвижимость на берегу моря.
Ольга сама призналась журналистам, что хочет исполнить мечту
самого дорогого для нее человека и для этого ей приходится очень много работать.
Гастрольный график звезды расписан на год вперед. У барышни каждый день то
концерт, то спектакль. Она выступает в Москве, на Дальнем Востоке, в Сибири, в
Краснодарском крае и даже за рубежом. Не удивительно, что материальное положении
артистки растет. Добавим, что на Instagram телеведущей подписано белее 12 миллионов человек,
поэтому только на рекламе в социальной сети Ольга получает около 10 миллионов
рублей в месяц, сообщает .
Любовь к работе звезде с детства прививала мама Ирина
Александровна. Она своим личным примером показала дочери, что такое трудится на
совесть. "Основная проблема – это то, что моя мама трудоголик. Она врач,
занимает ответственную должность, живет и работает в Санкт-Петербурге. Будет
большой проблемой уговорить маму почаще уезжать отдыхать, но я надеюсь, мне это
удастся", – рассказала Бузова для "7 Дней". Именно для того, чтобы работящая родительница чаще выбиралась в отпуск, артистка и начала присматривать дом на берегу моря в Испании.
Плотный график не идет на пользу здоровью певицы. Совсем недавно
на своей странице в Instagram Ольга Бузова выложила короткий ролик, заставивший
ее фанатов не на шутку перепугаться о самочувствии звезды. "Я не могу
ходить", – призналась певица. Девушку и ранее беспокоила травмированная
нога, она даже лечила ее у мануального терапевта, но, по всей видимости, от постоянных
репетиций и выступлений болезнь начала прогрессировать. Барышня не прервала тур
и стойко терпит неудобства, ведь в результате она купит прекрасный дом для мамы
на лазурном берегу Испании.