Российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила приобрести дом в Испании для своей мамы. Девушка подбирает недвижимость на берегу моря.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила приобрести дом в Испании для своей мамы. Девушка подбирает недвижимость на берегу моря.Ольга сама призналась журналистам, что хочет исполнить мечтусамого дорогого для нее человека и для этого ей приходится очень много работать.Гастрольный график звезды расписан на год вперед. У барышни каждый день токонцерт, то спектакль. Она выступает в Москве, на Дальнем Востоке, в Сибири, вКраснодарском крае и даже за рубежом. Не удивительно, что материальное положенииартистки растет. Добавим, что на Instagram телеведущей подписано белее 12 миллионов человек,поэтому только на рекламе в социальной сети Ольга получает около 10 миллионоврублей в месяц, сообщает .Любовь к работе звезде с детства прививала мама ИринаАлександровна. Она своим личным примером показала дочери, что такое трудится насовесть. "Основная проблема – это то, что моя мама трудоголик. Она врач,занимает ответственную должность, живет и работает в Санкт-Петербурге. Будетбольшой проблемой уговорить маму почаще уезжать отдыхать, но я надеюсь, мне этоудастся", – рассказала Бузова для "7 Дней". Именно для того, чтобы работящая родительница чаще выбиралась в отпуск, артистка и начала присматривать дом на берегу моря в Испании.Плотный график не идет на пользу здоровью певицы. Совсем недавнона своей странице в Instagram Ольга Бузова выложила короткий ролик, заставившийее фанатов не на шутку перепугаться о самочувствии звезды. "Я не могуходить", – призналась певица. Девушку и ранее беспокоила травмированнаянога, она даже лечила ее у мануального терапевта, но, по всей видимости, от постоянныхрепетиций и выступлений болезнь начала прогрессировать. Барышня не прервала тури стойко терпит неудобства, ведь в результате она купит прекрасный дом для мамына лазурном берегу Испании.