Изменения в бюджете и налоговые новшества. Куда пошли дополнительные средства, выделенные 33 региону и стоит ли нам ждать налоговых нововведений? Об этом сегодня мы поговорим с председателем

Изменения в бюджете и налоговые новшества. Куда пошли дополнительные средства, выделенные 33 региону и стоит ли нам ждать налоговых нововведений? Об этом сегодня мы поговорим с председателем комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания области Максимом Васениным Сегодня он гость студии 6 канала.