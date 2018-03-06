Правоохранительные органы Стамбула задержали четырех россиян по подозрению в провозе запрещенных веществ, двое из них остаются под стражей.

Правоохранительные органы Стамбула задержали четырех россиян по подозрению в провозе запрещенных веществ, двое из них остаются под стражей.Об этом рассказал РИА Новости пресс-cекретарь генерального генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев.По его словам, россияне, летевшие транзитом, были задержаны в местном аэропорту турецкими полицейскими по подозрению в провозе запрещенных веществ.Двое из них были освобождены, двое остаются под стражей.Лосев подчеркнул, что от задержанных поступило обращение в российское генеральное консульство о помощи, которая вступила в переговоры с турецкой стороной.