В рамках акции «8 Марта - в каждый дом» Сергей Богданов, член Общественного совета УВД Юго-Восточного округа, поздравил с наступающим праздником прекрасную половину Управления...

В рамках акции «8 Марта - в каждый дом» Сергей Богданов, член Общественного совета УВД Юго-Восточного округа, поздравил с наступающим праздником прекрасную половину Управления.В УВД по ЮВАО трудится большое количество женщин, они занимают различные должности, в том числе являются руководителями многих подразделений. Если раньше работа женщины в полиции подразумевала собой службу в канцелярии или бухгалтерии, то на сегодняшний день, женщины служат и в таких, на первый взгляд, чисто мужских службах, как уголовный розыск или патрульно-постовая служба.Сергей Богданов пожелал сотрудницам не забывать о самом главном предназначении женщины - быть мамой, хозяйкой и хранительницей домашнего очага. От лица всего Общественного совета он пожелал им тепла и взаимопонимания в семье, крепкого здоровья, спокойной службы и вручил каждой даме букет прекрасных весенних цветов.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18