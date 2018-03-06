В преддверии женского праздника мужчины России сбились с ног в поисках подарков для любимых дам. Дабы облегчить сильному полу муки выбора социологи, врачи, сотрудники ЗАГСов –составили обобщенный портрет современной женщины.

В преддверии женского праздникамужчины России сбились с ног в поисках подарков для любимых дам. Дабы облегчитьсильному полу муки выбора социологи, врачи, сотрудники ЗАГСов –составилиобобщенный портрет современной женщины.Сотрудники ведомства порегистрации браков составили статистику, которая явственно показывает, что сегодня россиянки не спешат с замужеством, а также откладывают рождение детей на болеепоздний срок. Надеть фату в 30, а родить первенца в 40 стало обычным делом.Дамы 21 века больше не терпят мужей алкоголиков, тиранов и тунеядцев – большинстворазводов (ими заканчивается каждый второй брак) происходят по их инициативе. Вместес тем выросло количество повторных браков, особенно тех, в которых женщинагодится партнеру в мамы.Косметологи отмечают, что современнаядевушка начинает ухаживать за собой еще до появления первых признаков старения,а зрелые дамы выбирают омолаживающие инъекций, но и те, и другие, в борьбе засохранение красоты, делают основной упор на здоровый образ жизни и умеренныефизические нагрузки, сообщает MK.ruОтмечается тенденция к стремлениюотодвинуть неминуемый климакс с помощью специальных препаратов. Врачи помогаютперенести наступление менопаузы лет так на пять-десять. Такие игры с природойпомогают представительницам прекрасного пола сохранить привлекательность и познать радость материнства.Женская мода также стремится комоложению. Пенсионерки все чаще носят спортивные пуховики, яркие рюкзаки и ультрамодныеботинки или угги. Популярными среди женщин стали разнообразные духовныепрактики и курсы личностного роста. Там представительницы прекрасного полаучатся быть успешными в семейной и профессиональной жизни.Изменения в предпочтениях замечаюти сексологи. Россиянки стали прагматичными, меньше верят в любовь, романтику ипроще относятся к сексу. В среднем у современной жительницы нашей страны за всюжизнь бывает 8–10 любовников. То, что еще лет 20 назад было признакомраспущенности и разврата, стало обычным явлением. Теперь большое количествосексуальных партнеров является показателем привлекательности не только длямужчин. Также врачи зафиксировали увеличение женских адюльтеров. Барышни всечаще ищут новых ощущений на стороне. Они стали требовательнее, раскованнее непренебрегают секс-игрушками и необычными позами. Растет количество дам,посещающих стрип-клубы и пользующихся услугами профессиональных жиголо.