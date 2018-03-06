Кандидат в президенты России, светская львица Ксения Собчак устроила истерику в утреннем эфире 6 марта. Знаменитость на повышенных тонах отчитала ведущего Анатолия Кузичева.

Кандидатв президенты России, светская львица Ксения Собчак устроила истерику в утреннемэфире 6 марта. Знаменитость на повышенных тонах отчитала ведущего АнатолияКузичева.В рамках своего выступления Собчак допустила несдержанноеповедение и замечание в адрес телеведущего. Речь шла о военной промышленностиРоссии. Ксения заявляла, что она не приносит прибыли и лишь забирает средстваиз бюджета."За последние два года эти затраты втрое превышали расходы наобразование и здравоохранение. Это все, что вам нужно знать по этой теме.Средний возраст сотрудников этой отрасли превышает 50 лет. У нас и в Думе сидятпо 25 лет, одни и те же политики, такая же ситуация у нас и в ОПК(оборонно-промышленном комплексе)", – заявила Собчак. По ее словам, рост – только в добычеполезных ископаемых и грузообороте, а во всех остальных отраслях производства"стагнация и спад".Материал дополняется