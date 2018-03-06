Кандидат
в президенты России, светская львица Ксения Собчак устроила истерику в утреннем
эфире 6 марта. Знаменитость на повышенных тонах отчитала ведущего Анатолия
Кузичева.
Кандидат
в президенты России, светская львица Ксения Собчак устроила истерику в утреннем
эфире 6 марта. Знаменитость на повышенных тонах отчитала ведущего Анатолия
Кузичева.
В рамках своего выступления Собчак допустила несдержанное
поведение и замечание в адрес телеведущего. Речь шла о военной промышленности
России. Ксения заявляла, что она не приносит прибыли и лишь забирает средства
из бюджета.
"За последние два года эти затраты втрое превышали расходы на
образование и здравоохранение. Это все, что вам нужно знать по этой теме.
Средний возраст сотрудников этой отрасли превышает 50 лет. У нас и в Думе сидят
по 25 лет, одни и те же политики, такая же ситуация у нас и в ОПК
(оборонно-промышленном комплексе)", – заявила Собчак. По ее словам, рост – только в добыче
полезных ископаемых и грузообороте, а во всех остальных отраслях производства
"стагнация и спад".
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