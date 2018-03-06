По инициативе Госавтоинспекции МВД СССР 6 марта 1973 года утверждено положение «Об отрядах Юных инспекторов движения».

В целях заинтересованности детей к занятиям по Правилам дорожного движения, воспитания самоорганизованности и безопасному поведению в процессе дорожного движения по инициативе Госавтоинспекции МВД СССР 6 марта 1973 года утверждено положение «Об отрядах Юных инспекторов движения». Отряды создавались при школах, учреждениях дополнительного образования детей и подростков.Задачами нового Всесоюзного движения детей Юные инспекторы движения являлись снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, воспитание законопослушных участников дорожного движения, ориентация школьников на профессии, необходимые в органах внутренних дел.В 1975 году состоялся первый Всероссийский слет отрядов ЮИД в знаменитом пионерлагере «Орленок», в котором приняли участие 72 делегации ЮИД.С 1982 года стали проводиться городские, районные, областные и Всероссийские конкурсы-фестивали «Безопасное колесо». Дети демонстрировали свое умение фигурно управлять велосипедом, показывали теоретические знания ПДД, основ оказания доврачебной помощи, ориентирования в дорожной ситуации, творчество и артистизм.В 1988 году Всероссийский смотр-конкурс «Безопасное колесо» проходил в городе Владимире. В июне 1993 года по инициативе управления Госавтоинспекции УВД Владимирской области как учреждение дополнительного образования был создан Детский Автогородок ГАИ, а в 1998 году учреждение было переименовано в Юношескую автошколу.В настоящее время деятельность отрядов ЮИД является неотъемлемой частью системы обучения детей безопасному поведению, способствует профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения. В области в 350 отрядах ЮИД занимаются более двух тысяч детей. В областном центре создано 35 отрядов ЮИД, в которых занимаются 460 детей.Пропагандистская работа, проводимая ребятами из отрядов ЮИД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в ходе социальных акций и мероприятий, формирует культуру поведения на дорогах, популяризует необходимость использования светоотражающих элементов на одежде и ручной клади.В целях взаимодействия и укрепления сотрудничества между отрядами ЮИД, сплочения детских коллективов, пропаганды здорового и безопасного образа жизни, ежегодно проводятся фестивали-конкурсы и слеты юных инспекторов движения. Так, в марте 2018 года состоится областной конкурс педагогического мастерства «Формула успеха» среди педагогов, работающих по направлению воспитания Юных инспекторов движения и сотрудников Госавтоинспекции, отвечающих за пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожного травматизма.