По версии следствия, в 2017 году местный предприниматель, имея умысел на уклонение от уплаты налогов путем создания фиктивного документооборота, решил зарегистрировать несколько фирм «однодневок» на подставных лиц.

Два жителя Коврова предстанут перед судом за совершение экономического преступления. По версии следствия, в 2017 году местный предприниматель, имея умысел на уклонение от уплаты налогов путем создания фиктивного документооборота, решил зарегистрировать несколько фирм «однодневок» на подставных лиц.Для этого он подыскал трех местных жителей с асоциальным образом жизни и предложил за небольшое денежное вознаграждение предоставить личные документы, объяснив, что формально они будут числиться гендиректорами и учредителями коммерческих структур.Нуждаясь в деньгах, слесари со средним образованием согласились «подзаработать», передали предпринимателю паспорта, с использованием которых бизнесмен номинально зарегистрировал шесть предприятий с различными видами деятельности в сфере строительства.По предварительным оценкам следствия, своим противоправным поведением предприниматель причинил ущерб госказне в размере более 15 миллионов рублей.Между тем, один из обвиняемых, злоупотреблявший алкоголем, умер. В итоге перед судом предстанут двое ковровчан. Им грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо назначение обязательных или исправительных работ.Расследование уголовных дел продолжается.