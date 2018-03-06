Такое решение вынес Октябрьский суд

Экс-главе налоговой службы во Владимирской области продлили домашний арест.Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Сергей Кошелев останется под домашним арестом до 10 июня. Сейчас расследование дела по бывшему чиновнику продолжается. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет пока не разглашает подробности.Известно, то одозреваемый, «ссылаясь на свое служебное положение, предложил генеральному директору ювелирного завода свое «покровительство», инициируя при этом внеплановые налоговые проверки завода».