В Иркутске прошел форум местного самоуправления. Решения, выработанные на нем, будут переведены на язык конкретных законодательных инициатив, заявил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак. Он отметил, что на мероприятие приехали около четырех сотен человек, которые являются людьми с мест, людьми с передовой.

В Иркутске прошел форум местного самоуправления. Решения, выработанные на нем, будут переведены на язык конкретных законодательных инициатив, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что на мероприятие приехали около четырех сотен человек, которые являются "людьми с мест, людьми с передовой".По словам Андрея Турчака, такого рода встречи полезныпредставителями всех уровней власти. "Форум – хорошая площадка для того, чтобыглавы городов, сельских поселений, муниципальные депутаты и представителиорганов федеральной власти смогли сверить часы и обсудить самые разные вопросы,затрагивающие работу муниципального уровня власти", – сказал он, выступая передсобравшимися.Благодаря подобным форумам, подчеркнул Турчак, федеральные, региональныеи муниципальные власти могут слушать и слышать друг друга. Такого родамероприятия, уверен он, позволяют корректировать и углублять взаимодействие."Наша задача – перевести предложения, которые будутвысказаны на форуме, на язык конкретных законодательных инициатив, сделать все,чтобы облегчить повседневную работу муниципальных органов власти, – заявил секретарьгенсовета "ЕР". – Решения, которые будут выработаны, должнысформировать хорошие муниципальные практики, которые мы сможем распространитьна всей территории России".Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме, глава Общероссийскогоконгресса муниципальных образований Виктор Кидяев, в свою очередь, отметил, чтов тиражировании таких практик поможет интерактивная карта местногосамоуправления. Она даст возможность оперативно получать все аналитическиеданные о муниципалитетах и их деятельности.По словам Кидяева, для учета особенностей и проблем каждого конкретногонаселенного пункта на сайте интерактивной карты МСУ создан раздел "Личныйкабинет". В нем можно увидеть всю аналитику – от структуры населения до сумм штрафов – всего60 показателей.Кроме того, на этой карте можно будет отследить, какиеполномочия чаще всего передаются с одного уровня на другой. В качестве примера Кидяев,привел данные анализа Красноярского края. Исходя из полученных данных, чащевсего сельские поселения региона передают муниципальным районам полномочия пообеспечению малоимущих жильем и полномочия в области культуры.