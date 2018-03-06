В понедельник появилась информация о возможном уходе фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Также сообщалось о решении двукратной чемпионки мира выступать за другую страну. Слухи развеяли спортсменка и ее тренер.

В понедельник появилась информация о возможном уходе фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Также сообщалось о решении двукратной чемпионки мира выступать за другую страну. Слухи развеяли спортсменка и ее тренер.Евгения Медведева опубликовала заявление на сайте Федерации фигурного катания России. " Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать".Тренер Евгении Этери Тутберидзе также заявила, что ничего не слышала об уходе Медведевой. "И я, и Медведева слышим это впервые", — приводит слова Тутберидзе "Спорт-Экспресс".