23 апреля 2018 года в ТКЗ Мир состоится 5-й фестиваль
ресторанных концепций PalmaFest, а
также финал премии Пальмовая ветвь
ресторанного бизнеса, где будет выбрана лучшая российская ресторанная
концепция года.
23 апреля 2018 года в ТКЗ "Мир" состоится 5-й фестиваль
ресторанных концепций PalmaFest, а
также финал премии "Пальмовая ветвь
ресторанного бизнеса", где будет выбрана лучшая российская ресторанная
концепция года.
Весь день на главной сцене фестиваля – авторы новых
оригинальных ресторанных концепций, появившихся в 2017-м, из разных городов
страны. В режиме нон-стоп владельцы, шеф-повара, идеологи и пиарщики самых
свежих ресторанных проектов будут обсуждать тенденции развития ресторанной
индустрии, раскрывать свои уникальные бизнес-кейсы, делиться опытом
использования разных стратегий и показывать, как готовить актуальную еду,
которая приносит деньги. В главном ресторанном интенсиве года примут участие ключевые
фигуры 11-ти ресторанов, открытых в 2017 году и вошедших в национальный финал
этого года.
Рестораны-участники
PalmaFest-2018:
Гастроцентр Зарядье (Москва)
Пирог мясника (Москва)
Матрешка (Москва)
Жадина-Говядина (Москва)
[KU:] рамен изакая бар (Москва)
Колбасный цех (Москва)
Community (Москва)
Замес (Екатеринбург)
Doctor Whisky (Ялта)
Orthodox Bar (Санкт-Петербург)
Камчатка Local Kitchen
(Петропавловск-Камчатский)
Кульминацией события станет выбор лучшей ресторанной
концепции года. Во время грандиозного гала-ужина будет проведено голосование,
где присутствующие в зале участники фуд-индустрии выберут победителя.
Обладатель золотой "Пальмовой ветви ресторанного бизнеса"-2017 представит Россию
на международном конкурсе Palm d’Or в
Париже.
В России премия "Пальмовая ветвь" будет вручаться уже
в 13 раз. Согласно международным правилам премии, на первом этапе
эксперты Leaders Club Russia отобрали оригинальные ресторанные концепции,
появившиеся в течение года в разных городах России. Затем из Топ-80 новых
ресторанов экспертный совет премии выбрал финалистов, которые и будут бороться
за звание лучшей ресторанной концепции страны 2017 года на торжественной
церемонии "Пальмовая ветвь". Кроме золотой, серебряной и бронзовой наград, в
финале премии будут объявлены лучшие ресторанные концепции по версии участников
онлайн-голосования на сайте Restoranoman.ru, которое продлится до 22 апреля.
Рестораны-победители в своих номинациях станут обладателями престижной награды
"Пальмовая ветвь. Выбор рестораномана".
Уже сейчас у вас есть возможность
отдать свой голос за любимый ресторан в любой из восьми номинаций:
Закусочная 2.0
Мультиформат
Глобально локальные
Smart casual
Новый взгляд на традицию
Наше море
Дым с огнем
Только вино
Фестиваль PalmaFest ежегодно
собирает более 600 посетителей, предлагая профессионалам ресторанного рынка сфокусироваться
на новых идеях для бизнеса, обменяться опытом с коллегами, познакомиться с
новыми продуктами и технологиями. Программа PalmaFest устроена таким образом,
чтобы за один день участники форума могли познакомиться с разными
бизнес-кейсами, выяснить как функционирует та или иная ресторанная модель,
проследить процесс создания конкретного заведения, увидеть как готовится еда,
которая приносит деньги и попробовать на вкус самые передовые поварские решения.
Премия "Пальмовая
ветвь ресторанного бизнеса" – престижная международная награда, присуждаемая
лучшей ресторанной концепции года. Премию с 1993 года вручает авторитетная
европейская ассоциация The Leaders Club International. Ежегодно за статус
лучшей ресторанной концепции ведут борьбу рестораны Франции, Бельгии,
Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России. Основные критерии данной
премии – открытие первого ресторана с данной концепцией в период предыдущего
календарного года, креативность, оригинальность и новизна концепции, быстрая
окупаемость проекта и потенциальная возможность тиражирования
концепции.