23 апреля 2018 года в ТКЗ Мир состоится 5-й фестиваль ресторанных концепций PalmaFest, а также финал премии Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса, где будет выбрана лучшая российская ресторанная концепция года.

23 апреля 2018 года в ТКЗ "Мир" состоится 5-й фестивальресторанных концепций PalmaFest, атакже финал премии "Пальмовая ветвьресторанного бизнеса", где будет выбрана лучшая российская рестораннаяконцепция года.Весь день на главной сцене фестиваля – авторы новыхоригинальных ресторанных концепций, появившихся в 2017-м, из разных городовстраны. В режиме нон-стоп владельцы, шеф-повара, идеологи и пиарщики самыхсвежих ресторанных проектов будут обсуждать тенденции развития рестораннойиндустрии, раскрывать свои уникальные бизнес-кейсы, делиться опытомиспользования разных стратегий и показывать, как готовить актуальную еду,которая приносит деньги. В главном ресторанном интенсиве года примут участие ключевыефигуры 11-ти ресторанов, открытых в 2017 году и вошедших в национальный финалэтого года.Рестораны-участникиPalmaFest-2018:Гастроцентр Зарядье (Москва)Пирог мясника (Москва)Матрешка (Москва)Жадина-Говядина (Москва)[KU:] рамен изакая бар (Москва)Колбасный цех (Москва)Community (Москва)Замес (Екатеринбург)Doctor Whisky (Ялта)Orthodox Bar (Санкт-Петербург)Камчатка Local Kitchen(Петропавловск-Камчатский)Кульминацией события станет выбор лучшей рестораннойконцепции года. Во время грандиозного гала-ужина будет проведено голосование,где присутствующие в зале участники фуд-индустрии выберут победителя.Обладатель золотой "Пальмовой ветви ресторанного бизнеса"-2017 представит Россиюна международном конкурсе Palm d’Or вПариже.В России премия "Пальмовая ветвь" будет вручаться ужев 13 раз. Согласно международным правилам премии, на первом этапеэксперты Leaders Club Russia отобрали оригинальные ресторанные концепции,появившиеся в течение года в разных городах России. Затем из Топ-80 новыхресторанов экспертный совет премии выбрал финалистов, которые и будут боротьсяза звание лучшей ресторанной концепции страны 2017 года на торжественнойцеремонии "Пальмовая ветвь". Кроме золотой, серебряной и бронзовой наград, вфинале премии будут объявлены лучшие ресторанные концепции по версии участниковонлайн-голосования на сайте Restoranoman.ru, которое продлится до 22 апреля.Рестораны-победители в своих номинациях станут обладателями престижной награды"Пальмовая ветвь. Выбор рестораномана".Уже сейчас у вас есть возможностьотдать свой голос за любимый ресторан в любой из восьми номинаций:Закусочная 2.0МультиформатГлобально локальныеSmart casualНовый взгляд на традициюНаше мореДым с огнемТолько виноФестиваль PalmaFest ежегоднособирает более 600 посетителей, предлагая профессионалам ресторанного рынка сфокусироватьсяна новых идеях для бизнеса, обменяться опытом с коллегами, познакомиться сновыми продуктами и технологиями. Программа PalmaFest устроена таким образом,чтобы за один день участники форума могли познакомиться с разнымибизнес-кейсами, выяснить как функционирует та или иная ресторанная модель,проследить процесс создания конкретного заведения, увидеть как готовится еда,которая приносит деньги и попробовать на вкус самые передовые поварские решения.Премия "Пальмоваяветвь ресторанного бизнеса" – престижная международная награда, присуждаемаялучшей ресторанной концепции года. Премию с 1993 года вручает авторитетнаяевропейская ассоциация The Leaders Club International. Ежегодно за статуслучшей ресторанной концепции ведут борьбу рестораны Франции, Бельгии,Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России. Основные критерии даннойпремии – открытие первого ресторана с данной концепцией в период предыдущегокалендарного года, креативность, оригинальность и новизна концепции, быстраяокупаемость проекта и потенциальная возможность тиражированияконцепции.