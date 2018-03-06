За четвертый квартал и 12 месяцев 2017 года

Цифровая трансформация обеспечила рост выручки в 4 квартале 2017 г. на 5%.ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО1.ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯРост выручки в 4 квартале 2017 г. составил 5% год-к-году; третий квартал подряд рост выручки составляет 4-5%;Доля Цифрового сегмента2 в выручке составила 47%;Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+9%) и IPTV (+14%), а также продолжают уверенно расти показатели ARPU по ШПД и IPTV;Свободный денежный поток за 12 месяцев 2017 г. вырос на 53% до 20,4 млрд руб.;Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Умный город», развитием дата-центров и облачных сервисов, в 4 квартале составил почти 40% .ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 12 МЕСЯЦЕВ 2017 Г.Выручка выросла на 3% до 305,3 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.;Показатель OIBDA3 вырос на 0,085 млрд руб. до 96,9 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.;Рентабельность по OIBDA составила 31,7% по сравнению с 32,5% за 12 месяцами 2016 г.;Чистая прибыль выросла на 15% до 14,05 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г.;Капитальные вложения4 составили 60,8 млрд руб. (19,9% от выручки), снизившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (61,9 млрд руб. и 20,8% от выручки за 12 месяцев 2016 г.);FCF5 вырос на 53% до 20,4 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г., улучшившись на 7,1 млрд руб.Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:«Уже третий квартал подряд компания демонстрирует высокие темпы роста выручки и позитивную динамику по OIBDA. Мы продолжаем расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляет сегмент цифровых и контентных услуг. Именно этот сегмент устойчиво демонстрирует двузначные темпы роста доходов и является драйвером стратегических преобразований «Ростелекома».