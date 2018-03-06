Итальянская Фиорентина решила поддержать семью своего капитана Давиде Астори, умершего в ночь с субботы на воскресенье. С семьей Астори будет заключен пожизненный контракт.

Итальянская "Фиорентина" решила поддержать семью своего капитана Давиде Астори, умершего в ночь с субботы на воскресенье. С семьей Астори будет заключен пожизненный контракт."Фиорентина" подписала контракт с семьей Астори – вдовой и двухлетней дочерью. Каждый месяц на их счет будет перечисляться зарплата Давиде. Клуб пошел на столь беспрецедентные меры, чтоб поддержать семью безвременно ушедшего капитана.Давиде Астори скоропостижно скончался в ночь с 3 на 4 марта в гостиничном номере перед игрой с "Удинезе". Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.