Газовый конфликт Киева и Москвы может ударить не только по
украинцам, но и по россиянам. Если в результате расторгнутых контрактов Газпром
начнет терять прибыль, могут повыситься тарифы внутри России, считают
аналитики.
Газовый конфликт Киева и Москвы может ударить не только по
украинцам, но и по россиянам. Если в результате расторгнутых контрактов "Газпром"
начнет терять прибыль, могут повыситься тарифы внутри России, считают
аналитики.
Процедура расторжения контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом"
уже запущена. Украинская сторона получила официальное уведомление. Отказ
российского газового концерна от транзита голубого топлива через Украину приведет
к падению доходов бюджета, так как экспортная выручка снизится, отмечает директор аналитического департамента "Альпари"
Александр Разуваев.
По словам аналитика, кроме налогов и экспортных пошлин, речь
идет еще и о дивидендах на государственную долю в акционерном капитале газового
холдинга. "Кредитные рейтинги самого "Газпрома" более уязвимы,
чем суверенные рейтинги России. Российская компания может пролоббировать
повышение тарифов на внутреннем рынке с целью компенсировать финансовые потери
в Европе", – считает эксперт. Разуваев предполагает, что такая перспектива
отрицательно скажется на темпах экономического роста в России и не обрадует
простых россиян.
Но, конечно, главными пострадавшими окажутся украинские
потребители. "Цена на газ вырастет, и вырастет существенно, так как "Нафтогаз"
уже проводит политику "суверенитета", подчеркивает замдиректора
аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. Правда, отмечает она, суверенитет какой-то
странный: Киев закупает по реверсу в Европе – преимущественно в Словакии и
Польше – тот же самый российский газ, но вчетверо дороже, чем у "Газпрома".
Эксперт ожидает, что такая политика приведет к существенным социальным
последствиям: росту безработицы, инфляции, усилению разрыва между доходами
богатых и бедных.
Как сообщается, процедура расторжения контрактов будет
осуществляться через Стокгольмский арбитражный суд – тот же самый, который 28
февраля обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов по
транзитному контракту с "Нафтогазом". Комментируя такое решение
арбитража, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн не
намерен за свой счет решать экономические проблемы Украины, передает
Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в
свою очередь, заявил, что украинская сторона "не видит оснований для
разрыва контрактов" и назвал действия "Газпрома" неприемлемыми.
При этом в компании выражают надежду, что ситуацию можно исправить – в течение
положенных по процедуре 30 дней, пишет .