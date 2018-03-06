Газовый конфликт Киева и Москвы может ударить не только по украинцам, но и по россиянам. Если в результате расторгнутых контрактов Газпром начнет терять прибыль, могут повыситься тарифы внутри России, считают аналитики.

Газовый конфликт Киева и Москвы может ударить не только поукраинцам, но и по россиянам. Если в результате расторгнутых контрактов "Газпром"начнет терять прибыль, могут повыситься тарифы внутри России, считаютаналитики.Процедура расторжения контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом"уже запущена. Украинская сторона получила официальное уведомление. Отказроссийского газового концерна от транзита голубого топлива через Украину приведетк падению доходов бюджета, так как экспортная выручка снизится, отмечает директор аналитического департамента "Альпари"Александр Разуваев.По словам аналитика, кроме налогов и экспортных пошлин, речьидет еще и о дивидендах на государственную долю в акционерном капитале газовогохолдинга. "Кредитные рейтинги самого "Газпрома" более уязвимы,чем суверенные рейтинги России. Российская компания может пролоббироватьповышение тарифов на внутреннем рынке с целью компенсировать финансовые потерив Европе", – считает эксперт. Разуваев предполагает, что такая перспективаотрицательно скажется на темпах экономического роста в России и не обрадуетпростых россиян.Но, конечно, главными пострадавшими окажутся украинскиепотребители. "Цена на газ вырастет, и вырастет существенно, так как "Нафтогаз"уже проводит политику "суверенитета", подчеркивает замдиректорааналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. Правда, отмечает она, суверенитет какой-тостранный: Киев закупает по реверсу в Европе – преимущественно в Словакии иПольше – тот же самый российский газ, но вчетверо дороже, чем у "Газпрома".Эксперт ожидает, что такая политика приведет к существенным социальнымпоследствиям: росту безработицы, инфляции, усилению разрыва между доходамибогатых и бедных.Как сообщается, процедура расторжения контрактов будетосуществляться через Стокгольмский арбитражный суд – тот же самый, который 28февраля обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов потранзитному контракту с "Нафтогазом". Комментируя такое решениеарбитража, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн ненамерен за свой счет решать экономические проблемы Украины, передаетКоммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, всвою очередь, заявил, что украинская сторона "не видит оснований дляразрыва контрактов" и назвал действия "Газпрома" неприемлемыми.При этом в компании выражают надежду, что ситуацию можно исправить – в течениеположенных по процедуре 30 дней, пишет .