Свидетелями странного инцидента стали пассажиры рейса
авиакомпании Malindo Air. Студент, едва устроившись в кресле, разделся и
включил на ноутбуке фильм для взрослых.
Свидетелями странного инцидента стали пассажиры рейса
авиакомпании Malindo Air. Студент, едва устроившись в кресле, разделся и
включил на ноутбуке фильм для взрослых.
Сидящие рядом люди 20-летнего парня нисколько не смущали. Как
рассказал один из очевидцев, студент самоудовлетворился, а потом даже справил
нужду прямо в кресле.
Бортпроводники попросили студента Малазийского университета хотя
бы одеться. Их просьбк он выполнил. Но терпению вылетавших из Куалу-Лумпура
граждан пришел конец, когда он напал на стюардессу.
Парень решил все же прогуляться в туалет. Но по пути
встретил бортпроводницу и попытался ее обнять. Его обаяние на девушку не
подействовало, студент стал агрессивным и попытался применить силу, пишет The Sun.
Неугомонного пассажира
усмирили бортпроводники. Его в конце концов связали куском ткани и оставили в
таком виде до конца полета. Дебошира арестовали, когда самолет приземлился в
Дакке, Бангладеш.
Ранее Dni.Ru писали о трагическом случае, который произошел в самолете, следовавшем из Москвы в Барнаул. Сразу после взлета один из пассажиров стал вести себя неадекватно – он разбрасывал по салону лайнера обувь, издавал странные звуки, многократно открывал и закрывал двери туалетов".
Мужчину восприняли как дебошира и доложили о происходящем диспетчерам. Спустя полчаса самочувствие пассажира резко ухудшилось. Он упал на пол и скончался в конвульсиях до экстренной посадки борта в аэропорту Екатеринбурга.