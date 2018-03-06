Свидетелями странного инцидента стали пассажиры рейса авиакомпании Malindo Air. Студент, едва устроившись в кресле, разделся и включил на ноутбуке фильм для взрослых.

Свидетелями странного инцидента стали пассажиры рейсаавиакомпании Malindo Air. Студент, едва устроившись в кресле, разделся ивключил на ноутбуке фильм для взрослых.Сидящие рядом люди 20-летнего парня нисколько не смущали. Какрассказал один из очевидцев, студент самоудовлетворился, а потом даже справилнужду прямо в кресле.Бортпроводники попросили студента Малазийского университета хотябы одеться. Их просьбк он выполнил. Но терпению вылетавших из Куалу-Лумпураграждан пришел конец, когда он напал на стюардессу.Парень решил все же прогуляться в туалет. Но по путивстретил бортпроводницу и попытался ее обнять. Его обаяние на девушку неподействовало, студент стал агрессивным и попытался применить силу, пишет The Sun.Неугомонного пассажираусмирили бортпроводники. Его в конце концов связали куском ткани и оставили втаком виде до конца полета. Дебошира арестовали, когда самолет приземлился вДакке, Бангладеш.Ранее Dni.Ru писали о трагическом случае, который произошел в самолете, следовавшем из Москвы в Барнаул. Сразу после взлета один из пассажиров стал вести себя неадекватно – он разбрасывал по салону лайнера обувь, издавал странные звуки, многократно открывал и закрывал двери туалетов".Мужчину восприняли как дебошира и доложили о происходящем диспетчерам. Спустя полчаса самочувствие пассажира резко ухудшилось. Он упал на пол и скончался в конвульсиях до экстренной посадки борта в аэропорту Екатеринбурга.