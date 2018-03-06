По результатам рейда общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составило 109 человек...

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения столичной Госавтоинспекцией с 20.00 2 марта до 09.00 3 марта текущего года на территории г. Москвы было проведено профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.По результатам рейда общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составило 109 человек, из них 58 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны 7 водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. Выявлено 15 водителей с признаками наркотического опьянения.Проведение подобных профилактических мероприятий помогает не только выявить водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, предупредить беду на дороге, но и повысить ответственность участников дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81