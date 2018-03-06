По результатам рейда общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составило 109 человек...
В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения столичной Госавтоинспекцией с 20.00 2 марта до 09.00 3 марта текущего года на территории г. Москвы было проведено профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.
По результатам рейда общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составило 109 человек, из них 58 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны 7 водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. Выявлено 15 водителей с признаками наркотического опьянения.
Проведение подобных профилактических мероприятий помогает не только выявить водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, предупредить беду на дороге, но и повысить ответственность участников дорожного движения.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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