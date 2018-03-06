Высотное здание отеля с офисной частью появится в Олимпийском проезде в центре Москвы к началу Чемпионата мира по футболу в июне этого года. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Высотное здание отеля с офисной частью появится в Олимпийском проезде в центре Москвы к началу Чемпионата мира по футболу в июне этого года. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.Комплекс представляет собой 34-этажную овальную башню на 10-этажном стилобате. Общая площадь объекта – 76 тысяч квадратных метров. По словам Хуснуллина, здесь появится комфортабельная гостиница на 379 номеров, а также рестораны, кафе, бассейн, салон красоты. Общая площадь офисных помещений составит 25 тысяч "квадратов".Подвальная часть комплекса отдана автомобилям, там смогут парковаться работники офисов и посетители гостиницы. "Надземная часть включает в себя две функциональные зоны: стилобатную с офисами и гостиничную в высотной части", – рассказал руководитель городского стройкомплекса.Для размещения требуемых 648 машиномест предусмотрена установка двухъярусных парковочных механизмов. Вдоль наружных стен предусмотрены задвижные платформы, которые обеспечивают парковку машин, не уменьшая при этом ширину проезжей части.Стоит отметить, что размещение здесь различных функций позволит создать более 1,4 тысячи рабочих мест. Главный вход в гостинично-офисный центр появится со стороны Олимпийского проезда. Предусмотрены и дополнительные входы со стороны Орловского переулка.К Чемпионату мира по футболу в Москве было ускорено строительство гостиниц. По словам Марата Хуснуллина, в этом году планируется сдать 10 отелей.Мундиаль в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. В столице игры первенства пройдут на стадионах "Лужники" и Открытие Арена".