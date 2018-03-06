Гуманитарный конвой, доставивший помощь в сирийскую Восточную Гуту, прибыл из города Дума в пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин. В его составе 13 мирных жителей.

Гуманитарный конвой, доставивший помощь в сирийскую Восточную Гуту, прибыл из города Дума в пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин. В его составе 13 мирных жителей, передает агентство "Интерфакс".Гумконвой вошел в Думу в понедельник, 5 марта, около 16 часов по московскому времени. Боевики на протяжении полутора часов удерживали конвой в "серой зоне" – между Восточной Гутой и пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин, не давай ему проезда.Но в результате благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон была достигнута договоренность о пропуске гуманитарного конвоя.