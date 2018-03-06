Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не будет носить желтую ленточку во время матчей английской премьер-лиги. Ранее Гвардиола несколько раз демонстрировал подобным образом поддержку сторонников независимости Каталонии.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет носить желтую ленточку во время матчей английской премьер-лиги. Ранее Гвардиола несколько раз демонстрировал подобным образом поддержку сторонников независимости Каталонии.Футбольная ассоциация Англии усмотрела в ношении каталонской ленточку нарушение регламента английской премье6р-лиги, а именно запрет на политическую рекламу. В отношении Гвардиолы было открыто дело, и испанскому специалисту грозил большой штраф.. Но сам тренер решил отказаться от демонстрации символа борьбы за независимость Каталонии от Испании.Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола является сторонником создания независимой Каталонии, о чем он неоднократно заявлял. Зимой он стал носить желтую ленточку в знак солидарности с арестованными в Испании единомышленниками.