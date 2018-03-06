Этим весенним, но морозным днем сотрудники ГИБДД общались исключительно с представительницами прекрасного пола и поздравляли их с наступающим праздником...

Много теплых слов и поздравлений звучат в преддверие самого первого весеннего праздника – Международного женского дня 8 Марта. Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД совместно с заместителем председателя Общественного совета при УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Максимом Ивановым также решили не оставаться в стороне и поздравить прекрасных участниц дорожного движения с этим замечательным праздником.Акция под названием «Автоледи» была проведена сотрудниками ГИБДД по СЗАО г. Москвы в канун Международного женского дня.Этим весенним, но морозным днем сотрудники ГИБДД общались исключительно с представительницами прекрасного пола, и неважно, управляла ли дама автомобилем, прогуливалась пешком либо находилась в салоне транспортного средства в качестве пассажира.Первой реакцией любого водителя, остановленного инспектором ДПС, становится поиск документов, предъявляемых для проверки. Поэтому все без исключения автолюбительницы именно так реагировали на взмах жезла. Было приятно видеть изумление автоледи, когда вместо привычного «Предъявите документы» сотрудник дорожно-патрульной службы протягивал даме открытку и цветы.В Международный женский день всем участницам дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве желает прекрасного настроения и безаварийных дорог!Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56