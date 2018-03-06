Множество недавно обнаруженных уязвимостей могут стать проблемой для пользователей быстрого интернета – сетей 4G (LTE). Специалистам по кибербезопасности США удалось взломать их и отследить пользователей и сфальсифицировать данные.

Множество недавнообнаруженных уязвимостей могут стать проблемой для пользователей быстрогоинтернета – сетей 4G (LTE). Специалистам по кибербезопасности США удалосьвзломать их и отследить пользователей и сфальсифицировать данные.Экспертынашли слабые места в трех протоколах: процессе присоединения и отсоединениягаджета от сети, а также в пейджинге. Они являются ключевыми для устройства, посколькуохватывают основные этапы его работы.По мнениюисследователей, это может привести к неисправимым проблемам в сетях новогопоколения 5G. Кибермошенники могут не только украсть личные данныепользователей, но и использовать их гаджеты в противозаконных целях. Вчастности, злоумышленники могут инсценировать присутствие другого человека наместе преступления, подделав информацию о локации, сообщает Bleeping Computer.Для обнаруженияатак специалисты создали особое программное обеспечение, назвав егоLTEInspector. Оно уже успешно прошло тестовые испытания. Устройство позволитнаходить преступников в определенной зоне досягаемости сигнала. По оценкам экспертов, оно будет стоить от 1300 до 3900долларов.Отметим, в последнее время частой мишенью атак хакеровстановятся мобильные устройства и смартфоны, поскольку мошенники переориентировалисвою деятельность со взлома персональных компьютеров на эти гаджеты. Ранееспециалисты "Лаборатории Касперского" назвали любителей порно самыми уязвимыми объектами для киберпреступников. Они выяснили,что каждый четвертый вирус для телефона или планшета маскируется под контентдля взрослых.