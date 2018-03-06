Россияне готовы на целый год забыть про секс и алкоголь - лишь бы у них был интернет. Социологи выяснили, на какие жертвы готовы пользователи Всемирной паутины.

Россияне готовы на целый год забыть про секс и алкоголь -лишь бы у них был интернет. Социологи выяснили, на какие жертвы готовыпользователи Всемирной паутины.Граждане России готовы пожертвовать многим ради доступа ввиртуальный мир. В списке радостей жизни, которых респонденты согласны лишиться,не только конфеты и пирожные.О сладостях и говорить нечего – 32% опрошенных консалтинговойкомпанией The Boston Consulting Group (BCG) не считают отказ от них проблемой.В списке потенциальных ограничений, на которые решатся россияне ради привилегиисидеть в интернете – отказ от кофе (27%), от спорта и фитнеса (24%), отпользования личным автомобилем (20%). Еще 3% интернет-фанатиков согласны пожертвоватьдаже общением с друзьями.Исследование на те5му "Насколько цифровизированыроссийские потребители?" проводилось в 2017 году. Оно охватило четыретысячи респондентов в возрасте от 14 лет из всех федеральных округов. В каждойрегиональной выборке – минимум 25% на каждую из доходных категорий (посреднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60 тысяч рублей, более 60тысяч рублей.Результаты исследования показали, что россияне являютсявесьма активными интернет-пользователями: 92% респондентов пользуютсяинтернетом ежедневно, а 83% проводят в сети от двух до восьми и более часов вдень. Ценность интернета в жизни людей с 2013 года заметно повысилась: числотех, кто посчитал бы исчезновение глобальной паутины катастрофой, в 2017 годувыросло до 65% – с 48% в 2013 году, пишет .Показательны в этом отношении еще два пункта из проведенногоопроса. Как выяснилось, более 40% респондентов готовы ради Интернета на годотказаться от алкоголя. А еще 8% готовы пожертвовать сексом.Россияне пользуются интернетом для поиска информации,общения в соцсетях. Там же они читаютновости, смотрят фильмы, отправляют и получают письма по электронной почте,пользуются услугами банков. Онлайн-покупки занимают в этом списке далеко непервое место.