Россияне готовы на целый год забыть про секс и алкоголь -
лишь бы у них был интернет. Социологи выяснили, на какие жертвы готовы
пользователи Всемирной паутины.
Россияне готовы на целый год забыть про секс и алкоголь -
лишь бы у них был интернет. Социологи выяснили, на какие жертвы готовы
пользователи Всемирной паутины.
Граждане России готовы пожертвовать многим ради доступа в
виртуальный мир. В списке радостей жизни, которых респонденты согласны лишиться,
не только конфеты и пирожные.
О сладостях и говорить нечего – 32% опрошенных консалтинговой
компанией The Boston Consulting Group (BCG) не считают отказ от них проблемой.
В списке потенциальных ограничений, на которые решатся россияне ради привилегии
сидеть в интернете – отказ от кофе (27%), от спорта и фитнеса (24%), от
пользования личным автомобилем (20%). Еще 3% интернет-фанатиков согласны пожертвовать
даже общением с друзьями.
Исследование на те5му "Насколько цифровизированы
российские потребители?" проводилось в 2017 году. Оно охватило четыре
тысячи респондентов в возрасте от 14 лет из всех федеральных округов. В каждой
региональной выборке – минимум 25% на каждую из доходных категорий (по
среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60 тысяч рублей, более 60
тысяч рублей.
Результаты исследования показали, что россияне являются
весьма активными интернет-пользователями: 92% респондентов пользуются
интернетом ежедневно, а 83% проводят в сети от двух до восьми и более часов в
день. Ценность интернета в жизни людей с 2013 года заметно повысилась: число
тех, кто посчитал бы исчезновение глобальной паутины катастрофой, в 2017 году
выросло до 65% – с 48% в 2013 году, пишет .
Показательны в этом отношении еще два пункта из проведенного
опроса. Как выяснилось, более 40% респондентов готовы ради Интернета на год
отказаться от алкоголя. А еще 8% готовы пожертвовать сексом.
Россияне пользуются интернетом для поиска информации,
общения в соцсетях. Там же они читают
новости, смотрят фильмы, отправляют и получают письма по электронной почте,
пользуются услугами банков. Онлайн-покупки занимают в этом списке далеко не
первое место.