Двое приезжих парней затеяли потасовку с московскими
таксистами. Инцидент произошел у ночного клуба в районе метро Китай‐город.
Двое приезжих парней затеяли потасовку с московскими
таксистами. Инцидент произошел у ночного клуба в районе метро "Китай‐город".
Корни конфликта, попавшего на камеру видеонаблюдения, остаются неизвестны, сообщает телеканал . На кадрах между водителями
и людьми с африканскими чертами внешности начинается ссора.
В
один миг иностранец достает пистолет. Испугавшись последствий, шоферы
пошли на опережение.
Один из таксистов несколько раз ударил афроамериканца по
лицу, отправив его в нокаут. После устранения угрозы водители поспешили
скрыться.