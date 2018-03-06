Двое приезжих парней затеяли потасовку с московскими таксистами. Инцидент произошел у ночного клуба в районе метро Китай‐город.

Двое приезжих парней затеяли потасовку с московскимитаксистами. Инцидент произошел у ночного клуба в районе метро "Китай‐город".Корни конфликта, попавшего на камеру видеонаблюдения, остаются неизвестны, сообщает телеканал . На кадрах между водителямии людьми с африканскими чертами внешности начинается ссора.один миг иностранец достает пистолет. Испугавшись последствий, шоферыпошли на опережение.Один из таксистов несколько раз ударил афроамериканца полицу, отправив его в нокаут. После устранения угрозы водители поспешилискрыться.