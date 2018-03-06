Несмотря на то, что в реальной жизни человеческую смерть принято воспринимать как нечто трагическое, с позиции множества народов конец жизни трактуется как новый этап в развитии и перевоплощение души человека. Смерть во сне как символ вовсе не сигнал о скорой кончине персоны.

Несмотря на то, что в реальной жизни человеческуюсмерть принято воспринимать как нечто , с позиции множества народов конец жизни трактуется как новый этап в развитии и перевоплощение. Смерть во сне как символ вовсене сигнал о скорой кончине персоны.Увидеть свою собственную смерть во сне– такое сновидение свидетельствует о том, что вы будете жить еще долго. Смерть– для такой сон означает начало нового этапа в ее жизни. Это может быть как , так и или смена . смерть матери во сне не предвещает серьезных перемен в жизни. Смерть – сон говорит о том, что вашпапа проживет долгую и счастливую жизнь.Оказаться во снезаживо – довольно шокирующее зрелище, однако такое сновидение являетсясерьезным предупреждением: вы можете навредить самому себе из-за своих чрезмерных желаний. Есливам приснилось, что умирает очень важная для мира персона, то этот сон пророчитсмуту и по всему миру. Смерть родного человека указывает наосвобождение от самокопаний и угрызений совести, съедающих вас изнутри. Такжеданное сновидение может быть вызвано опасением сновидца за жизнь и здоровьедорогих ему людей.Большим потрясением может оказаться сон, вкотором вам привиделась гибель . Такоеужасающее сновидение на самом деле говорит о том, что вы испытываете слишкоммного в реальной жизни, причем безосновательно. Задумайтесь отом, что вам следует объективнее воспринимать действительность.Также любопытно, к чемуснится смерть любимого человека перед : это крайне неприятный сон, нопозитивный знак. Он обещает счастье в будущейжизни и прочные отношения, наполненные взаимопониманием.Безусловно, "смертельные" сновиденияспособны напугать любого – они всегда странные, а иногда и жуткие. Однако,понимая, к чему снится тот или иной близкий человек, можно перестать накручиватьи пугать самого себя и начать адекватно оценивать реальное положение вещей.