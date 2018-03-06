Несмотря на то, что в реальной жизни человеческую
смерть принято воспринимать как нечто трагическое, с позиции множества народов конец жизни трактуется как новый этап в развитии и перевоплощение души
человека. Смерть во сне как символ вовсе
не сигнал о скорой кончине персоны.
Несмотря на то, что в реальной жизни человеческую
смерть принято воспринимать как нечто , с позиции множества народов конец жизни трактуется как новый этап в развитии и перевоплощение
. Смерть во сне как символ вовсе
не сигнал о скорой кончине персоны.
Увидеть свою собственную смерть во сне
– такое сновидение свидетельствует о том, что вы будете жить еще долго. Смерть
– для такой сон означает начало нового этапа в ее жизни. Это может быть как , так и или смена . смерть матери во сне не предвещает серьезных перемен в жизни. Смерть – сон говорит о том, что ваш
папа проживет долгую и счастливую жизнь.
Оказаться во сне
заживо – довольно шокирующее зрелище, однако такое сновидение является
серьезным предупреждением: вы можете навредить самому себе из-за своих чрезмерных желаний. Если
вам приснилось, что умирает очень важная для мира персона, то этот сон пророчит
смуту и по всему миру. Смерть родного человека указывает на
освобождение от самокопаний и угрызений совести, съедающих вас изнутри. Также
данное сновидение может быть вызвано опасением сновидца за жизнь и здоровье
дорогих ему людей.
Большим потрясением может оказаться сон, в
котором вам привиделась гибель . Такое
ужасающее сновидение на самом деле говорит о том, что вы испытываете слишком
много в реальной жизни, причем безосновательно. Задумайтесь о
том, что вам следует объективнее воспринимать действительность.
Также любопытно, к чему
снится смерть любимого человека перед : это крайне неприятный сон, но
позитивный знак. Он обещает счастье в будущей
жизни и прочные отношения, наполненные взаимопониманием.
Безусловно, "смертельные" сновидения
способны напугать любого – они всегда странные, а иногда и жуткие. Однако,
понимая, к чему снится тот или иной близкий человек, можно перестать накручивать
и пугать самого себя и начать адекватно оценивать реальное положение вещей.