Каждый год появляются новые виды мошенничества. Преступники изобретают все новые способы, чтобы обманывать граждан...

Мошенники становятся все изобретательнее, а люди по-прежнему доверчивы. Каждый год появляются новые виды мошенничества. Преступники идут «в ногу» с прогрессом и изобретают все новые способы, чтобы обманывать граждан.Самыми распространенными на сегодняшний день являются следующие мошеннические схемы:– Освобождение родственников, якобы задержанных правоохранительными органами от уголовной или административной ответственности. Человеку звонят и, убедившись, что трубку снял пожилой человек, говорят, что кто-то из его близких попал в беду (чаще всего совершил ДТП либо в качестве курьера передавал некую сумку, в которой, как оказалось, были наркотики). Для большей правдоподобности трубка телефона передавалась другому лицу, якобы сотруднику правоохранительных органов, который начинает стращать абонента уголовной ответственностью для родственника, оперируя нормативно-правовыми актами. Чтобы решить проблему, срочно нужны деньги. Их можно переслать на банковскую карточку или передать незнакомцу, который сейчас подъедет. Злоумышленники используют психологическое давление, вынуждают говорить с ними до тех пор, пока не приедет «посыльный». В таком случае нужно, прежде всего, позвонить своему близкому человеку. Если он не отвечает, задать собеседнику простые вопросы: его фамилия, имя, отчество, подразделение, звание, должность. Также стоит попросить пообщаться с «задержанным» и параллельно вызвать сотрудников полиции по телефону «102».– Под видом работников социальных служб. К пожилым людям на улице подходят с виду порядочные мужчина или женщина и, представляясь работниками социальных служб, предлагают помощь. И здесь есть несколько вариантов развития событий. Мнимый соцработник может провести жертву домой, рассказав, что ей положена помощь в виде денег или продуктов. Но, к сожалению, средства в валюте, и их надо обменять или дать сдачу. Либо для начисления денежных средств необходимо уплатить налоговый сбор. Таким образом, злоумышленники устанавливают, где жертва хранит свои денежные средства, и пока последняя бегает по соседям и банкам, обменивая их, забирают у нее все. Также «соцработник» сообщает о полагающейся пенсионеру поездке в санаторий, либо социальном ремонте и т.п., но для получения данных услуг, требуется передать предоплату и именно в день визита «социального работника». После получения денежных средств от жертвы – злоумышленники скрываются.– Продажа медицинских препаратов, биологически активных добавок для лечения якобы выявленного тяжелого заболевания. Злоумышленники звонят на телефон жертвы от имени лечащего врача и сообщают о плохих медицинских анализах, принуждая лиц к покупке «чудо-препаратов», способных вылечить любое заболевание. Доверчивые граждане передают курьеру денежные средства для оплаты под видом лекарств либо приборов, которые никакой пользы для организма не несут.– Помощь гражданам иностранных государств в получении денежных переводов из заграницы. К пожилым людям на улице подходит мужчина или женщина, либо группа лиц и, представляясь гражданами иностранного государства, просят помощи в виде возможности получения денежного перевода на расчетный счет пенсионера, на котором, по уговорам злоумышленников, не должно находиться никаких денежных средств. Граждане, под влиянием мошенников, направляются в финансовые организации и снимают все денежные средства, размещенные на банковском вкладе. После получения денег, мошенники под различными предлогами изымают всю сумму у жертвы, либо совершают открытое хищение, в некоторых случаях, с применением физической силы.– Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожиться! Вы не знаете человека в лицо, поэтому проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает. До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Социальный работник не может прийти к пожилому человеку без предварительной подачи им заявления в учреждения надомного обслуживания. Пенсионеру сообщают, кто и когда будет его посещать, поэтому открывать дверь каждому, кто назвался социальным работником – не надо!– Незнакомые люди официального вида с папкой или бумагами в руках представляются работниками органов власти или музейными работниками и под расписку, якобы для выставки или под другим предлогом, просят отдать им ваши ордена, боевые медали, китель или наградное оружие. Не верьте и ни в коем случае не отдавайте ордена, медали и другие ценные вещи!– СМС-мошенничества. Типичные для таких случаев сообщения: «Мама, закончились деньги, срочно положи на этот номер» или «Вы стали участником лотереи/ Вы выиграли приз, необходимо оплатить за него налог».Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SМS и предлагают отправить SМS-сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза.– Еще один вид мошенничества - это гадания, снятие порчи. Злоумышленники, в основном лица цыганской народности, действуют группой. Один из мошенников входит в доверие к потерпевшему, говорит, что на нем «порча» или какая-нибудь другая болезнь и необходимо срочно принять меры к её снятию и лечению. Для этого необходимы деньги, но исключительно в качестве «реквизита», после обряда они будут возвращены. Преступники включают методы убеждения. Если человек мнительный, доверчивый, то он соглашается.Сотрудниками УВД по Западному округу на постоянной основе проводится работа по профилактике мошенничеств, которая осуществляется по нескольким направлениям. Участковые уполномоченные полиции обходят граждан и доводят информацию о видах мошенничества и способах, как уберечься от них. Профилактические памятки размещаются в подъездах домов и раздаются гражданам на улицах. Сотрудники полиции через средства массовой информации предупреждают граждан о совершении мошеннических действий и дают рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.Потерпевшими в основном являются лица пожилого возраста. Но от мошенников не застрахованы не только пенсионеры, но и молодое поколение. Самыми распространенными способами обмана этой категории населения являются мошенничества, совершаемые через сеть Интернет. Это взлом аккаунта в социальных сетях и рассылка друзьям пользователя сообщений от его имени с просьбой о перечислении денег. В последнее время участились случаи обмана граждан, которые либо выставляют в Интернете объявления о продаже, либо, увидев на каком-либо сайте объявление, хотят приобрести тот или иной товар. Злоумышленники под предлогом купли-продажи придумывают различные способы отъема денег, и граждане сами переводят их на счет мошенников. Злоумышленники находят в сети частные объявления о продаже каких-либо товаров, выходят на связь с продавцом, вносят предоплату за товар, а потом якобы передумывают его приобретать и просят вернуть внесенные деньги. Вместе с предоплатой с карты продавца исчезают и все его денежные средства.В последнее время появились более технически сложные способы, например, внедрение вирусных программ в операционные системы мобильных устройств. Это наиболее сложный вид мошенничества для раскрытия. Его схема очень сложна. Попадая в гаджет, на котором установлен «Мобильный банк», вирусы перенаправляют деньги с банковской карты владельца на счета злоумышленников. Первый признак, что в отношении вас совершаются мошеннически действия – перестает работать «Мобильный банк».Наиболее распространенные виды мошенничеств совершаются, как правило, хорошо организованными группами. В них четко распределены роли между участниками, они действуют по заранее разработанным сценариям. Преступники-одиночки, как правило, осуществляют несложные мошенничества либо, напротив, наименее распространенные. Преступники также пользуются тем, что находятся на некотором отдалении, даже в другом регионе.В первую очередь не стоит паниковать. Не надо торопиться и принимать необдуманных решений. Универсальным способом защиты от мошенников является простой телефонный звонок. Позвоните своим родственникам или друзьям, от имени которых у вас просят денег. Позвоните в ту компанию, которая якобы прислала к вам домой своего представителя. Позвоните в полицию, если вам кажутся подозрительными люди, пытающиеся под различными предлогами войти в ваш дом. Никогда никому не называйте реквизиты своей банковской карты. Это все равно, что отдать в чужие руки свой кошелек. Необходимо помнить, что ни один банк не работает с клиентами дистанционно. Любые действия с картой работники банка производят только при личном обращении держателя карты в банк.Что касается мошенничеств под видом органов социальной защиты, то помните, что просто так компенсации никто по домам не разносит. Получить какие-либо выплаты гражданин может только после личного обращения в то или иное учреждение и написания соответствующего заявления.Будьте всегда бдительными и внимательными.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39