Либеральная общественность распространяет новую страшилку. С криками караул, хулиганы ЕСПЧ лишают, они носятся по соцсетям и СМИ и рассказывают, как теперь будет плохо из-за того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил под сомнение легитимность ЕСПЧ.

Либеральная общественностьраспространяет новую страшилку. С криками "караул, хулиганы ЕСПЧлишают", они носятся по соцсетям и СМИ и рассказывают, как теперь будетплохо из-за того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил под сомнениелегитимность ЕСПЧ.К заявлению Володина мы ещевернемся, а пока немного поговорим о тех, кто сейчас рассказывает нашимсогражданам, что без ЕСПЧ никакой справедливости в российской судебной системене видать. И вообще все плохо, но будет еще хуже, а Путин вообще сатрап,который нас лишит европейского правосудия, а потом и доступа в интернет. А всепотому, что, по их мнению, Путин спит и видит, как бы превратить Россию всеверный аналог КНДР.У меня для нашихлиберал-паникеров есть очень хорошая новость. Если бы российская властьдействительно хотела превратить Россию в аналог КНДР, то вся разномастнаяамериканофильская шушера сейчас бы сидела не в студиях известной радиостанции,и не в павильонах известного дождливого телеканала, и даже не в своихмосковских квартирах, доставшихся в наследство от родителей-номеклатурщиков,обслуживавших КПСС, а в совсем других местах. Поэтому предлагаю для нашейлиберальной общественности крутой лайфхак: как определить превращается лиРоссия в КНДР, и превратился ли Путин в русского Ким Чен Ына? Шаг первый:спрашиваете себя – я либерал, диссидент и борец с режимом? Если ответ да, топереходите ко второму шагу и спрашиваете себя – где я? Если ответ какой угодно,кроме слова "лагерь", то значит Россия – не Северная Корея. Оченьполезный лайфхак. Если российские либералы начнут им пользоваться прежде, чемписать всякую ерунду, то будет совсем хорошо. Но это конечно из областифантастики.Теперь пару слов про ЕСПЧ и еголегитимность. Вот, что сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин по этомуповоду "Коммерсанту": "То, что треть судей сформированы, избраны без участияроссийской стороны, нашей делегации – это, конечно, не может не подвергатьсомнению и ставить вопросы под легитимностью решений, которые принимаются ЕСПЧ"при этом он подчеркнул, что говорить о выходе России из ЕСПЧ "наверное, несовсем корректно было бы".Что получается в итоге? Никто, покрайней мере пока, не собирается выходить из ЕСПЧ и кого-то там чего-то лишать.Просто руководство Думы выступает за то, чтобы наши права, в том числе правоучаствовать в назначении судей ЕСПЧ, соблюдались. Дело в том, что судьи ЕСПЧизбираются через ПАСЕ, а в ПАСЕ российскую делегацию лишили права голоса послетого, как Крым вернулся на Родину в 2014 году. С тех пор судей избирали безроссийского участия, что просто несправедливо и неправильно. И это вопроспринципа. Российские официальные лица в свое время обещали европейцам, что еслиРоссия не будет участвовать в назначении судей, то мы не будем признаватьрешений ЕСПЧ. Такие обещания нужно выполнять.Госдума при Володине перешла ктактике финансового давления на ПАСЕ и перестала платить взносы, чем вызвалодикое недовольство руководства ПАСЕ. Но, это же руководство понимает, что безРоссии само существование данного органа по большому счету не имеет смысла, иего просто закроют, а значит, Россию нужно как-то возвращать.Вы, наверное, помните скандал,который недавно произошел в ПАСЕ после того, как руководство Ассамблеипригласило российских депутатов на переговоры, а потом решило к лету текущегогода составить некий план возвращения российской делегации и восстановления еев правах. Ну вот, в рамках этой, уже довольно успешной стратегии, вполнелогично сказать, что, во-первых, права по участию в назначении судей нам тоженужно вернуть, а во-вторых, нужно проявить последовательность и не признаватьникаких решений судей, в назначении которых не участвовали представителиРоссии. В идеале можно и нужно добиться ситуации, когда российские дела будутрассматривать только судьи, которые назначались с учетом мнения российскойстороны.И последнее: у нас многие считают,что нужно отовсюду выйти, из ЕСПЧ выйти, из ПАСЕ выйти, везде хлопнуть дверью итак далее. Я не согласен с этой позицией, и тем более считаю чистым идиотизмомвопли о том, что участие в ЕСПЧ как-то ущемляет российскую независимость.Приоритет российского Конституционного суда над ЕСПЧ установлен российским законом,и поддержан президентом Путиным. То есть Россия, как и многие другиеевропейские страны, исполняет решения ЕСПЧ только в том случае, если высшаяроссийская судебная инстанция не против.Вот, что писал об этом ТАСС еще в2015 году: "Президент России Владимир Путин считает важным возможностьКонституционного суда принимать решения по поводу деятельности Европейскогосуда по правам человека (ЕСПЧ) в части, касающейся российскогозаконодательства. Весьма важная вещь – это решение законодателей России о правеКонституционного суда принимать соответствующие решения по поводу деятельностиЕСПЧ в части, касающейся России, российского законодательства", – сказалглава государства на встрече с судьями Конституционного суда."В нынешних условиях сохраняется,с одной стороны, возможность для рядовых россиян использовать ЕСПЧ, чтобыуказать властям на косяки российской судебной системы, а они случаются, и этонужно признать. Я, например, собираюсь использовать ЕСПЧ в деле Сытина, если мыне сможем добиться справедливого решения в наших судах. А с другой стороны,российский закон надежно защищает Россию от тех решений ЕСПЧ, которые носятнесправедливый или политический характер. А если все пройдет так, как намнужно, то в обозримом будущем у нашей страны снова появится возможность еще ивлиять на состав судейского корпуса ЕСПЧ. Ради этой возможности стоит какследует поскандалить в ПАСЕ и стукнуть кулаком по столу.