В преддверии международного женского дня Роспотребнадзор порекомендовал мужчинам отбирать цветы по степени раскрытия бутона и эластичности лепестков. А флористы рассказали в какую сумму им обойдется дамский праздник.

В преддверии международного женского дня Роспотребнадзор порекомендовалмужчинам отбирать цветы по степени раскрытия бутона и эластичности лепестков. Афлористы рассказали в какую сумму им обойдется дамский праздник.Специалисты советуют обратить внимание на свежесть стебелькарастения, он не должен быть сухим, а также на степень раскрытия и крепкость цветка.Эксперты предлагают отказаться от букетов с искусственными украшениями на лепестках– декоративные элементы могут скрывать первые признаки увядания."Лучше всего выбиратьполураскрытые живые цветы… эластичность лепестков – один из главнейшихпризнаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепестоктакого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму", – цитируетведомство .Самый простой букет тюльпанов из пяти цветков обойдетсямосквичам в 250 рублей, то есть 50 рублей за штуку. Также цена будет зависетьот сорта, граммажа тюльпана. Например, от 30 грамм и выше считаются хорошими. "Тюльпанымогут быть махровыми, сортовыми, попугайными, пионовидными. Чем тяжелее цветоки реже его разновидность – цена выше", – цитирует руководителя пресс-службы"Флорист.ру" Талию Ахметову новостной ресурс РИАМО.По словам Ахметовой, стоимость букета также формируются израсчета аренды помещения и услуг продавцов, поэтому дешевле будет приобретатьцветы у оптовиков.Добавим, что с прошлого года цена праздничного букета осталасьнеизменной. В 2017 году стоимость тюльпанов накануне праздника в среднемсоставляла 50–80 рублей за штуку.