В преддверии международного женского дня Роспотребнадзор порекомендовал
мужчинам отбирать цветы по степени раскрытия бутона и эластичности лепестков. А
флористы рассказали в какую сумму им обойдется дамский праздник.
В преддверии международного женского дня Роспотребнадзор порекомендовал
мужчинам отбирать цветы по степени раскрытия бутона и эластичности лепестков. А
флористы рассказали в какую сумму им обойдется дамский праздник.
Специалисты советуют обратить внимание на свежесть стебелька
растения, он не должен быть сухим, а также на степень раскрытия и крепкость цветка.
Эксперты предлагают отказаться от букетов с искусственными украшениями на лепестках
– декоративные элементы могут скрывать первые признаки увядания.
"Лучше всего выбирать
полураскрытые живые цветы… эластичность лепестков – один из главнейших
признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток
такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму", – цитирует
ведомство .
Самый простой букет тюльпанов из пяти цветков обойдется
москвичам в 250 рублей, то есть 50 рублей за штуку. Также цена будет зависеть
от сорта, граммажа тюльпана. Например, от 30 грамм и выше считаются хорошими. "Тюльпаны
могут быть махровыми, сортовыми, попугайными, пионовидными. Чем тяжелее цветок
и реже его разновидность – цена выше", – цитирует руководителя пресс-службы
"Флорист.ру" Талию Ахметову новостной ресурс РИАМО.
По словам Ахметовой, стоимость букета также формируются из
расчета аренды помещения и услуг продавцов, поэтому дешевле будет приобретать
цветы у оптовиков.
Добавим, что с прошлого года цена праздничного букета осталась
неизменной. В 2017 году стоимость тюльпанов накануне праздника в среднем
составляла 50–80 рублей за штуку.