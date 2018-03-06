Злоумышленник похитил строительный инструмент у своего работодателя.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего гражданина соседнего государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).С заявлением о пропаже имущества из строящегося дома в феврале текущего года в полицию обратился житель города Камешково. Материальный ущерб потерпевший оценил в 31 тысячу рублей.Сотрудники полиции установили, что к краже строительного инструмента может быть причастен 44-летний мужчина, который выполнял работы в доме, расположенном в одной из районных деревень.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого. Злоумышленник был задержан и дал признательные показания. Как пояснил сам задержанный, похищенный строительный инструмент он реализовал по заниженной стоимости, а вырученные деньги потратил.Несмотря на это, оперативники изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу.Фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.