Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен начать "новую историю объединения родины". Как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство, об этом он заявил на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен начать "новую историю объединения родины". Как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство, об этом он заявил на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи.Ким Чен Ын выразил "принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения". Ему передали письмо от южнокорейского президента, а спецпосланник рассказал о замысле Мун Чжэ Ина провести встречу на высшем уровне. Лидер КНДР дал указания "немедленно принять меры для этого", - сообщает"Высший руководитель также провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта", — передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.Во встрече со стороны КНДР участвовали заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи, заведующий отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхоль и Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына. Они входили в состав делегации, прибывшей в Южную Корею на открытие и закрытие Олимпийских игр.Накануне в Пхеньян прибыла делегация из десяти человек, в их числе глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ён.Со Хун сыграл важную роль при организации двух исторических саммитов между Севером и Югом в 2000 и 2007 годах. Чон Ый Ён поддерживает тесные контакты со своим американским коллегой Гербертом Макмастером.Они должны были передать Ким Чен Ыну письмо от южнокорейского президента, обсудить встречу между главами двух государств, а также выяснить возможности для восстановления диалога между Северной Кореей и США.Предложение посетить Пхеньян президенту Южной Кореи передала сестра Ким Чен Ына во время ее визита на Олимпиаду в Пхенчхане.