Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен начать "новую историю объединения родины". Как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство, об этом он заявил на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи.
Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен начать "новую историю объединения родины". Как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство, об этом он заявил на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи.
Ким Чен Ын выразил "принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения". Ему передали письмо от южнокорейского президента, а спецпосланник рассказал о замысле Мун Чжэ Ина провести встречу на высшем уровне. Лидер КНДР дал указания "немедленно принять меры для этого", - сообщает
"Высший руководитель также провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта", — передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Во встрече со стороны КНДР участвовали заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи, заведующий отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхоль и Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына. Они входили в состав делегации, прибывшей в Южную Корею на открытие и закрытие Олимпийских игр.
Накануне в Пхеньян прибыла делегация из десяти человек, в их числе глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ён.
Со Хун сыграл важную роль при организации двух исторических саммитов между Севером и Югом в 2000 и 2007 годах. Чон Ый Ён поддерживает тесные контакты со своим американским коллегой Гербертом Макмастером.
Они должны были передать Ким Чен Ыну письмо от южнокорейского президента, обсудить встречу между главами двух государств, а также выяснить возможности для восстановления диалога между Северной Кореей и США.
Предложение посетить Пхеньян президенту Южной Кореи передала сестра Ким Чен Ына во время ее визита на Олимпиаду в Пхенчхане.