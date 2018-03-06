Отец короля российской эстрады, 85-летний Бедрос Киркоров прокомментировал новость о его новоявленном родственнике. Он заявил, что любил только одну женщину.

Отецкороля российской эстрады, 85-летний Бедрос Киркоров прокомментировал новость оего новоявленном родственнике. Он заявил, что любил только одну женщину.Советский певец считает бредом заявление экс-солистагруппы "Экс-ББ" Александра Матвеева,окрестившего себя его сыном. По мнению Бедроса Киркорова, мужчина решил такимобразом сделать себе пиар на знаменитой фамилии."Во-первых, я незнаю этого человека. Во-вторых, в Сочи я познакомился со своей женой Викторией,других романов у меня в этом городе не было", – цитирует Киркорова-старшегосайт "Я любил одну женщину. Жене своей не изменял, налевоне ходил. Думаю, этот парень хочет себе сделать пиар на известной фамилии. Мнесегодня много звонили с телевидения, предлагали пойти на программу, сделатьДНК-тест. Подобные разговоры оскорбляют память моей жены", – добавил БедросКиркоров.Материал дополняется