Отец
короля российской эстрады, 85-летний Бедрос Киркоров прокомментировал новость о
его новоявленном родственнике. Он заявил, что любил только одну женщину.
Отец
короля российской эстрады, 85-летний Бедрос Киркоров прокомментировал новость о
его новоявленном родственнике. Он заявил, что любил только одну женщину.
Советский певец считает бредом заявление экс-солиста
группы "Экс-ББ" Александра Матвеева,
окрестившего себя его сыном. По мнению Бедроса Киркорова, мужчина решил таким
образом сделать себе пиар на знаменитой фамилии.
"Во-первых, я не
знаю этого человека. Во-вторых, в Сочи я познакомился со своей женой Викторией,
других романов у меня в этом городе не было", – цитирует Киркорова-старшего
сайт "Я любил одну женщину. Жене своей не изменял, налево
не ходил. Думаю, этот парень хочет себе сделать пиар на известной фамилии. Мне
сегодня много звонили с телевидения, предлагали пойти на программу, сделать
ДНК-тест. Подобные разговоры оскорбляют память моей жены", – добавил Бедрос
Киркоров.
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