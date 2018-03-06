Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта

Костромич подарил возлюбленной украденные духи.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в воскресенье, 4 марта. 55-летний мужчина решил порадовать свою возлюбленную и подарить ей на День рождение дорогостоящий парфюм. Но вместо того, чтобы заплатить за флакон, он просто ушел из косметического магазина.Правоохранители задержали его с помощью системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Раньше мужчина не имел проблем с законом.