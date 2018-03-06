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<a href="http://33live.ru/novosti/06-03-2018-kto-morozit-zhitelej.html" target="_blank">Кто морозит жителей?</a> - По горячим следам. На прошлой неделе в нашем эфире вышел репортаж «Капитальная халатность». Жители многоквартирного дома в посёлке Колокша жаловались на постоянный холод в квартирах. Вот уже 4 месяца в доме меняют кровлю. Меняют по программе капремонта. Работы так и не закончены… и это зимой! в морозы! Строители не торопятся, а собственники замерзают. Чтобы разобраться с ситуацией на проблемный объект приехала целая комиссия во главе с директором департамента ЖКХ. Итоги проверки в материале Алексея Дудина.