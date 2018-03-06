Очередная газовая война между Россией и Украиной привела к появлению комментариев псевдоэкспертов, утверждающих, что Газпрому скоро некуда будет девать добытое в недрах страны топливо. Дескать, Россия захлебнется своим же газом, говорили злые языки. Но если вспомнить, что уже совсем скоро будет построен газопровод Сила Сибири, то все встанет на своим места.

Очередная газовая война между Россией и Украиной привела кпоявлению комментариев псевдоэкспертов, утверждающих, что "Газпрому" скоронекуда будет девать добытое в недрах страны топливо. Дескать, Россия захлебнетсясвоим же газом, говорили злые языки. Но если вспомнить, что уже совсем скоробудет построен газопровод "Сила Сибири", то все встанет на своимместа.Даже если представить, что Украина назло врагам перекроет транзитнуютрубу в Европу, а Брюссель заблокирует строительство "Северного потока – 2",то даже при таком фантастическом (а скорее – невозможном) сценарии Россия найдеткуда пристроить свой газ. Во-первых, есть "Северный поток – 1",который никто не отменял – самый длинный подводный газопровод, идущий по дну Балтийскогоморя, исправно перекачивает голубое топливо в Европу.Во-вторых, высокими темпами строится "Сила Сибири".Этот газопровод будет способен перекачивать ежегодно до 40 миллиардовкубометров якутского газа в Китай. Несмотря на высокую стоимость проекта (околотриллиона рублей), аналитики указывают на выгоду, которую он принесет после запуска.Наконец, уже ничего не мешает строительству "Турецкого потока", покоторому газ в перспективе пойдет и в Центральную Европу.А вот украинский транзит себя полностью дискредитировал. Европейскиестраны прекрасно отдают себе отчет в том, что риски трубы, идущей через Незалежнуюне сопоставимы с антироссийскими амбициями и санкциями. Именно поэтому,сторонников того же "Северного потока – 2" в Старом Свете намногобольше чем противников, которых науськивают на Москву из-за океана.Да к тому же европейцы прекрасно понимают – если украинский транзит прикажет долго жить, то кормитьКиев придется им. Ведь газовые деньги Незалежной – это, в том числе, и социальныеобязательства власти перед собственными гражданами.Напомним, что в ноябре 2015 года Украина отказалась отпоставок российского газа, но фактически покупает его по реверсу из Европы позавышенным ценам. В соответствии с соглашениями, достигнутыми между премьерамиРоссии и Украины – Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко – в 2009 году, Киевобязан каждый год оплачивать минимальное количество газа в рамках условия"бери или плати". "Газпром" выставил "Нафтогазу"счет на несколько миллиардов долларов за нарушение контракт, Киев подалвстречный иск.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал"Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданномуукраинской стороной иску на транзит газа. Спустя сутки Россия прекратилапоставки газа на Украину, но европейские контракты при этом выполняет.