В Москве прошел второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина между московскими ЦСКА и Спартаком. Армейцы выиграли 1:0 и ведут в серии 2:0.

В Москве прошел второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина между московскими ЦСКА и "Спартаком". Армейцы выиграли 1:0 и ведут в серии 2:0.Первая встреча завершилась крупной победой ЦСКА 6:0. На этот раз армейцы выступили скромнее, забросив всего одну шайбу, Максим Шалунов поразил ворота "Спартака" на 6 минуте.Этот гол остался единственным. ЦСКА выиграл 1:0 и теперь ведет в серии 2:0. Третий матч запланирован на 7 марта.