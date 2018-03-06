В Санкт-Петербурге СКА и череповецкая Северсталь провели второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина. Как и в первой встрече, победу одержал действующий обладатель Кубка СКА. На этот раз армейцы выиграли с результатом 7:4.

В Санкт-Петербурге СКА и череповецкая "Северсталь" провели второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина. Как и в первой встрече, победу одержал действующий обладатель Кубка СКА. На этот раз армейцы выиграли с результатом 7:4.На третьей минуте Денис Кагарилицкий поразил ворота хозяев площадки. "Северсталь" была впереди вплоть до 16 минуты, пока Павел Дацюк не сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 1:1.Во втором периоде олимпийский чемпион Никита Гусев реализовал численное преимущество и вывел СКА вперед. Виктор Тихонов развил спех. Но Кагарлицкий ответил своей второй шайбой, а Алексей Угаров восстановил равновесие. Но после броска Александра Барабанова петербуржцы снова вырвались вперед. А затем Гусев снова отличился в большинстве – 5:3.В третьем периоде олимпийские чемпионы Павел Дпцюк и Илья Каблуков довели преимущество СКА до 7:3. Матей Странский слегка подсластил пилюлю и установил окончательный счет – 7:4. СКА ведет в серии 2:0. Третий матч пройдет в Череповце 7 марта.