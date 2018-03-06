Пианист показал свои игрища с ведущим. Зрители в восторге от их забав.

Пианист показал свои игрища с ведущим. Зрители в восторге от их забав.Гостем очередного выпуска программа "Судьба человека" на телеканале "Россия" стал прославленный пианист Денис Мацуев. Он не только рассказал о том, как из провинциального Иркутска удалось пробиться на главные мировые сцены, но и похвастался необычным талантом. Оказывается, сибиряк Мацуев – отличный банщик. Он знает, что такое хороший пар и правильный веник.Свои немузыкальные таланты он продемонстрировал прямо в студии, заставив ведущего передачи Бориса Корчевникова растянуться на белоснежном кожаном диване. "Первое движение – чтобы вас прогреть, абсолютно нежаркое, – пояснял свои действия Мацуев. А Корчевников лежал, млел, охал и стонал: "Ах, как хорошо, подбавь пару, давай еще!" И Мацуев вошел в раж под смех зрителей.Денис Мацуев не раз рассказывал о своих увлечениях, называя среди них сидр, прогулки в лесу, путешествия по Байкалу, и, конечно, регулярные походы в настоящую русскую баню. "Когда приезжаю в Иркутск, друзья детства приходят на мои концерты, мы паримся вместе в бане", – рассказал пианист. И он всегда берется запаривать веники и охаживать ими знакомых.А во время проведения его традиционного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале" у него есть оригинальная традиция: кто бы ни приехал из знаменитых гостей, сначала они идут в парную, а потом окунаются в озере Байкал. Температура там всего +8 градусов, но еще ни разу никто не заболел. Зато этот обряд очень сближает и раскрепощает людей.Правда, поведение и стоны Корчевникова не всем пришли по душе. "Не нравится, когда Борис иногда ведет себя как глупенький. Хотя, может быть, непосредственность и чувство юмора– это и хорошо. Может быть, это он просто играет. Не могу объяснить, но если бы он был моим родственником, мне, наверное, было бы немного неловко за него", – написал один из пользователей. в комментарии к видео.