В последнее время имя молодого певца Алекса Малиновского было у всех на устах в связи с разгоревшимся скандалом. Про его интимную связь с известным певцом не писал только ленивый. Каково же было удивление корреспондента Dni.Ru, когда на красной дорожке новой музыкальной премии Жара Малиновский появился с... девушкой!

В последнее время имя молодого певца Алекса Малиновского было у всех на устах в связи с разгоревшимся скандалом. Про его интимную связь с известным певцом не писал только ленивый. Каково же было удивление корреспондента Dni.Ru, когда на красной дорожке новой музыкальной премии "Жара" Малиновский появился с... девушкой!"Вся шумиха вокруг моего имени очень помогла мне, – признался Малиновский. – Популярность росла в геометрической прогрессии после каждой новой скандальной новости. Тысячи людей ищут теперь мое имя в поисковиках, меня стали чаще звать с концертами и в качестве гостя на статусные мероприятия. Я жалею только об одном – что говорили обо так мало (смеется)".Рассказал Алекс и о своей очаровательной спутнице. "Это София Никитчук, которая в 2015 году заняла второе место на международном конкурсе красоты "Мисс Мира", я безмерно горжусь ею, – признался артист. – Ею восхищается половина мира, но она со мной. Правда, что за отношения на связывают, пока оставим в тайне".24-летняя София Никитчук так и льнула к 32-летнему красавцу, все время держала его за руку и не отходила. Они сладко ворковали и явно были счастливы. Поэтому грязь, которую о Малиновском распространил Рустам Солнцев, выглядит явной ложью.Шоумен, напомним, в интервью "Экспресс-газете" брякнул зачем-то: "Алекс Малиновский – любовник Коли Баскова, который типа его продюсер. Кроме огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли – бывшего партнера Анны Плетневой по "Винтажу" Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале "Россия", а толку никакого!"Поклонники были возмущены подобными словами. Ведь спрашивается, как Солнцев об этом узнал. Свечку держал? Подобными вопросами справедливо озадачились читатели Dni.Ru: "Интересно, откуда Рустам знает о размерах члена?", "А откуда этому Солнцеву известен размер члена Малиновского? Тоже, небось, насладился", "У Солнцева в своих штанах пусто, вот он в чужих и шарит".